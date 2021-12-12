Takviye şart

Abdullah Avcı'nın maç öncesi söylediği, "Bütün ülkenin gözü, kaybetmesini beklediği Trabzonspor'da" sözü takımın üzerindeki baskının, oluşturulmaya çalışılan algıların ve herkesin Trabzonspor'u mağlup etmeye odaklı futbol anlayışının birkaç kelime ile özetiydi.

Böyle bir atmosferde oynanan maçta yine Trabzonspor ilk 20 dakikada organize olmakta zorlandı ve Abdullah Avcı'nın, "Çıkarken çok top kaybediyoruz bunlara çalışacağız" dediği pozisyonları sıklıkla verdi. Buna bir de saha zeminin bozukluğu eklenince Trabzonspor topa basmakta zorlandı. Antalyaspor'un da hakkını teslim edelim.

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Çabuk ve organize oynayan bir takım kurmuş Nuri Şahin.Trabzonspor için tam ihtiyaç olan anda gelen gole rağmen oyun hakimiyetinin sağlanamadığı anlardaki penaltı golü daha önce öne geçtiği maçlarda disiplinden kopmadan skoru korumayı beceren Trabzonspor'un bu sefer aynı direnci göstermesini engelledi.Bu anlarda hakemin göstermediği kartlar, durdurduğu onlar gidişatta önemli etken oldu.Maçın başlangıç düdüğünden itibaren orta saha kontrolünü tamamen rakibe kaptıran Trabzonspor için ikinci yarı daha da beklenenden uzak bir vaziyet aldı.

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Maçı tamamen forse eden Antalyaspor kurduğu baskı sonucunu hatalı bir golle de olsa skorda dengeyi getirince Trabzonsporlu oyuncular ancak silkelenip kendilerine gelebildi ama çok geç kalınmıştı.Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı, Nwakaeme'nin erken oyundan çıkışı özelinde bu maç bir kez daha, "Neden Trabzonspor iki kanat oyuncusu transfer" edecek sorusunun cevabı niteliği taşıyordu.Ancak bu maç gösterdi ki iki kanat yetmez net ve tartışılmayacak bir sol bek ve forvet takviyesi de şart.Ve maçın özeti Abdullah Avcı'nın girişte söylediği cümleyle bağdaştı;"Trabzonspor kaybetti" ama sadece bir maç.