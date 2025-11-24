Yumurtasız menemen!

Bir teknik adam, bu Abraham'ı, ayağına top bile yakışmayan bu Bilal'i nasıl her maç on bire koyar ve nasıl onlardan başarı bekler anlayan varsa beri gelsin..

Gerçi şaşılacak fazla bir şey de yok.

Çünkü Emirhan varken de Udokhai'yi tercih ediyordu Sergen hoca; sakatlık ve ceza durumları üst üste yaşanmasa muhtemelen Beşiktaş Emirhan'ı da kaybetmiş olacaktı!..

Tıpkı Rafa Silva'yı kaybettiği gibi...

Sırada Jota var… O da Sergen sayesinde kayıplara karışmak üzere!..

Samsunspor Başkanı haddini aşıyor, 122 yıllık dev çınar Beşiktaş'ı küçümseyici ifadeler kullanıyor...

Başında iyi bir teknik adam olsa Beşiktaş bu maça öyle bir hazırlanır, öyle bir hırs yapardı ki, Samsunspor Başkanı söylediği her kelime için bir değil, bin pişmanlık yaşardı...

Şimdi ise pişkin pişkin gülüyor muhtemelen.



Bravo Sergen Yalçın… Sayende Beşiktaş artık evinde bile favori değil. Dün maçın başında Samsunspor üç net gol kaçırdı. Senin bel bağladığın iki beceriksiz Bilal ve Abraham ise ayaklarına gelen her topu rakibe ikram ettiler.

Tüm yaptıkları buydu… Tıpkı haftalardır olduğu gibi.

Televizyonda yorum yaparken Rafa'yı diline dolamış ve, "Sadece Anadolu takımlarına karşı bir şeyler yapıyor onun neresi büyük yıldız" demeye getirmişti Sergen Yalçın.

Bana göre kıskanıyordu Rafa'yı… Şimdi ise Rafa'sız bir Beşiktaş izletiyor bize… Yumurtasız menemen gibi bir şey bu… Taraftar o menemeni yer ama tadı, tuzu olmadığını anlayınca da kime, ne söyleyeceğini iyi bilir.

Bakmayın siz taraftarın yönetim istifa diye bağırdığına… Yakındır, Sergen Yalçın için yapılır aynı çağrı, hem de çok daha sert sözlerle… Yani filmin sonu belli de kimse inanmak istemiyor...