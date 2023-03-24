Patlatmayın şu topu!

ün geçmiyor ki futbolumuzda yeni bir kaos üretilmesin! Dikkat edin yaşanmasın demiyorum, altını kalın kalın çizerek ÜRETİLMESİN diyorum. Çünkü, doğal olarak yaşanmıyor kaoslar, bas bayağı üretiliyor! En başta bilinçli ya da bilinçsiz olarak yıllardır TFF'ler yapıyor bunu... Bir karar alıyorlar ama ardını, arkasını düşünmüyorlar. Tıpkı yıllar önce ligi 1959'dan başlatmaları gibi. Biz hala bu konuyu tartışıyorsak sebebi o yıllardaki beceriksiz yöneticilerdir



SİSTEM YOK, EGO VAR



Dünyanın yarısı FIFA'ya üye olduğu tarihi, diğer yarısı liginin profesyonel olduğu tarihi başlangıç kabul ederken; biz 1923'ü de beğenmemişiz, 1951'i de. Yani FIFA'ya üye olduğumuz yılı da, profesyonelliği kabul ettiğimiz yılı da es geçip, konjonktüre göre hareket edip 1959 diyerek kuyuya taşı atmışız, şimdi çıkarabilene aşk olsun. Bir başka taş da bu sezon atıldı kuyuya! Gaziantep ve Hatay ligden çekildiklerine göre bu takımların fikstürdeki maçlarının tümünü yok saymaktır adil olan. Zamanında Ankaraspor ligden çekilince de böyle yapılmıştır. Bu sezon ise TFF tersine örnekleri emsal kabul edip haksız rekabet ortamı yaratmıştır. Oysa 'yanlış emsal, emsal olmaz' diye yüz yıldır bilinen atasözlerimiz vardır!.. Bu yanlış uygulamayla Gaziantep ve Hatayspor'la iç sahada maç oynamış olan ve normalde ligin ikinci yarısında deplasmana gidecek olan tüm takımlara avantaj sağlanmış, bu deplasmanlara gidip puan kaybedenler de kaybettikleriyle kalmışlardır!



ZAMANLAMA HATASI



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu konuyu kalkıp depremin en sıcak günlerinde gündeme getirip antipati yaratmamış olsa, bugün geniş kitlelere dert anlatmak çok daha kolay olurdu. Başkan'ın zamanlama hatasına rağmen Beşiktaş haklıdır çünkü UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı uygulama da tam olarak böyledir; bir takım grup maçlarından çekilirse tüm rakiplerine ÜÇ ya da HİÇ puan yazılır, yani kimse bir avantaj elde edemez.



UEFA TAVSİYE EDER



Beşiktaş şimdi UEFA'ya başvuracak, oradan gelen cevap Kartal'ın istediği şekilde olacak buna şüphe yok ama aynı UEFA, "Son karar TFF'nin" demeyi de ihmal etmeyecek. Dolayısıyla bizim bundan sonraki yıllarda konuşacağımız bir kaosumuz daha oldu, hepimize hayırlı olsun. Galatasaray 13 maç üst üste kazanmış bir de hükmen galibiyetle rekor 14 maça çıkıyor. Dünya dediğimiz gezegende hükmen maçla rekor kırdırılan başka bir ülke var mı bilmiyorum! Bu bile yapılan uygulamanın yanlış olduğunun açık ve net kanıtıdır

Dolayısıyla TFF'nin yaptığı yanlıştır, haksızdır, daha önceki yıllarda yapılan uygulamalarda benzer örnekler olduğu gibi tam tersi örnekler de (Ankaraspor olayı) vardır. Bu örneklerden hangisinin seçileceğine en azından kulüpler karar vermeliydi. Hala bir şey kaybedilmiş değil, gelecek yıllara bir sorun devretmek istemiyorsak ortak akılla çözüm bulmalıyız.



'BEN YAPTIM' OLMAZ



Ben yaptım oldu ile hiçbir şey olmadığı tecrübeyle sabittir. 1959'da biz yaptık oldu diyenlerin yanlış yaptıklarını bugün (işine gelenler hariç) herkes kabul ediyor. Öyleyse artık şu fırsatçı zihniyetleri bırakıp aklın yolunu takip edelim ve gelecek yıllara kaos değil huzur miras bırakalım lütfen. Bir kez daha patlatmayalım şu topu