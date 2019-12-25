Heyecan kasırgası

Futbolun 'evliya çelebisi' olarak Üçüncü Lig'de 17 haftalık heyecanı geride bıraktık.

Ulusal basında 3. Lig panoramasına yer veren tek gazete olmanın gururuyla ilk yarıyı kapattık. Her hafta maçları tek tek inceleyerek, en adil şekilde 3. Lig'e ışık tutmaya çalıştık. 3. Lig'de 106 gün süren yarı maratonun ardından tablo şu şekilde oluştu. 1.Grup'ta 24 Erzincan, genç hocası Mustafa Sarıgül ve etkili isimleriyle devreyi lider bitirmeyi bildi.

Bu grupta dikkat çeken bir diğer detay ise son 2 yılda BAL'dan gelen Serik, 68 Aksaray ve Artvin Hopa'nın şampiyonluk yarışına girmeleri oldu.

2. Grup'ta Kocaelispor devreyi zirvede tamamlarken, son haftalarda Mustafa Ceviz yönetiminde yükselişe geçen Fethiye 'ben de buradayım' dedi ve yarışa ortak oldu.

3. Grup'ta ise Karacabey Belediye emin adımlarla 3. Lig'e doğru yürüyor.

Erdoğan Yılmaz'ın öğrencileri grubu 35 puanla lider tamamladı. Nazilli, Pazar, Soma ve Nevşehir de farklarını ortaya koydu. Alt liglerin 'evliya çelebisi' olarak 2. yarıda da 3. Lig'in sesi ve kulağı olmaya devam edeceğiz.