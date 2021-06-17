Tavır ve duruş!

İsviçre maçı öncesi Galler'e karşı alacağımız galibiyetle yüzde 80, 90 gruptan çıkmamız garanti olacaktı. Maçın başlangıcı italya karşılaşmasına benzer gibi yine kötü oldu.

Savunmada Merih'in yerine Kaan ve Çağlar ikilisi, ön alana baskı götürdüğümüzde alan bırakmak yerine geriye kaçarak mesafelerin uzamasına neden oldu. Bir de buna topa sahip olurken Okay'ın gereksiz iki stoper arasına girmesi, önde top almaması, Ozan'ın da oyun hareketsizliğiyle orta saha bağlantısı kesilmiş oldu.

8 numara pozisyonunda oynayan ve ilk golü atan Ramsey'in topsuz savunma arkasına yaptığı koşular derslikti. Bizim orta sahadaki oyuncularımızın Burak'ın ve Galler savunmasının arkasına topsuz koşu denememesi Milli Takım oyuncularının topsuz oyun bilgisizliği gibi hareketsizliğini de gözler önüne serdi.

Cengiz maç ritmini bulamadı, hücumda çok çabuk oyundan düştü.

Sol çizgide oynayan Kenan'ın dar alan becerisi yok ve geniş alanda atletik oyuncu değil. Burak'ın Hakan ile oynayacağı ikili oyunlar da yeterli olmadı. İki tane 6 numara profilinde oyuncu seçeceksek Yusuf gibi top tekniği olan aynı zamanda sezonun son bölümünde iyi performans sergileyen hızlı, driplingle adam eksikletecebilecek Kerem'in de oyunun bazı bölümlerinde düşünülmesi gerekirdi.

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İtalya maçı gibi baskıyı takım halinde yapamadık, geriye gereksiz paslar atıldı. Kurgu yanlışlıklarımız, bununla beraber saha içine ortak akılla hareket edemeyişimiz temel eksikler gibi görünse de İtalya maçındaki kötü oyun ve mağlubiyetten sonra şahsen oyunculardan bir reaksiyon koymalarını bekliyordum, bunu da koyamadılar. 'Turnuva bitse de gitsek' havasında bir anlayışları vardı.Saha içinde bazen istediğin oyunu oynayamayabilirsin ama bu durum ortaya koyacağın hırsı ve arzuyu etkilememeli.İki maçtır taktiksel çok eksik olabilir, oyuncu performansları iyi olmayabilir ama bu kadar coşkusuz, bu kadar kabullenir bir tavır göstermek bu oynadığımız iki maçtaki herkesi üzen en temel ve önemli unsurdu.Daha önce nasıl Milli Takım oyuncularını aldıkları sonuçlarla alkışladıysak; bu şampiyonada da tavrı ve duruşuyla bizleri çok yaraladılar