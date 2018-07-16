Kazanan haklıdır – Mert Aydın – Fotomaç
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Kazanan haklıdır

    Nereden başlasak acaba?
    Öyle acayip bir finaldi ki!
    55-60 dakika neredeyse şut atmadan 2 gol bulan 'yı mı, Modric durgun kalınca topa sahip olup üretemeyen Hırvatistan'ı mı yazsak?
    'a oynattığı için daha doğrusu bu oyuncu kadrosuna oynattığı futbol için kızıyoruz. Şampiyon olmalarını bırakın Arjantin ve Hırvatistan'a attıkları 8 gole ne diyeceğiz? Futbol acayip oyun vesselam. Akla Sir Alex, mini etek ve istatistik geliyor.
    Fransa'nın ilk golünden önce faul yok ama ikinci golden önce penaltı haklı olarak VAR. Futbolu klişelerle anlatamayız. Ama Deschamps arkayı sağlam tutup öndekilerin anlarına güvendi. Pogba ve Mbappe'nin klas golleri işi bitirdi. Lloris'in Karius'a selam çakan hatası sadece biraz heyecan getirdi finale.
    2 yıl önce Portekiz benzer oyun tarzıyla Avrupa şampiyonu olmuştu.
    Şimdi de Fransa. Onlar mutlu da biz futbolseverler ne yapacağız?
    Pogba, Mbappe, Griezmann gibi adamları göze hoş gelecek şekilde oynatacak biri yok mu?
    Hırvatlar duvarı aşamadı.
    Gönüllerin ötesine geçemedi.
    Uzatmayalım ve Fransa'yı tebrik edelim. Çünkü biz ne kadar laf salatası yaparsak yapalım gerçek bu!

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 16 Temmuz 2018, Pazartesi
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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