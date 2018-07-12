Yetenek kazandı – Mert Aydın – Fotomaç
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Yetenek kazandı

    Son 2-3 uluslararası turnuvada kadrolara bakarak şunu düşünüyorduk: En iyi takımlardan birisi Hırvatistan. Diyorduk da Hırvatlar yapabileceklerinin çok azını sahaya yansıtıyordu.
    Ellerinde belki de günümüzün en önemli orkestra şefi Modric varken olmuyordu.
    , Lampard, Gerrard, Rooney gibi yıldızlarla hep hayal kırıklığı yaşamıştı.
    Bu kez sakin, güler yüzlü Southgate yönetiminde gençlerle heyecan veriyordu. Guardiola, Pochettino, Klopp, Conte, Mourinho patentli gençlerle...
    İlk yarıda Hırvatlar nasıl kendi çaplarında olmayan ve karşısında etkisiz kaldıysa yine öyleydi.
    Rakitic'i aradık bulamadık. İngiltere, erken golün enerjisini sahaya yansıttı.
    İkinci yarıda ise Perisic'in devreye girişi Modric'i rahatlattı. Hırvatistan hep küçük fragmanlar izlediğimiz oyunu oynamaya başladı.
    Gol, direk, Pickford derken 90 dakika bitiş düdüğü İngiltere'yi ferahlattı.
    Uzatmalarda ibre penaltıları gösterirken Mandzukic, iyi oynamadığı maçta başkahraman oldu. Oyuncu kalitesi, gençlik ve enerjiyi kupanın dışına itti. Bu golün asistini yapan Perisic, Modric ve Brozovic ayrı yazıları hak etti aslında.
    İngiltere, ilk orta saha yedeği Dier olan bir takımla yarı final oynadı. İyi 1-2 orta sahayla çok iş yaparlar.
    Ve ve ekibi. Bence Hırvatların ilk golünde faul vardı ama bence. Genelde harikaydılar.

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 12 Temmuz 2018, Perşembe
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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