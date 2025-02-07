İyi ki transfer edilmiş

Galatasaray yedek kulübesinin ne kadar yetersiz olduğunu, kupada Boluspor önünde çıkan kadro ile gördük. Zirve yarışında kadro istikrarı ne kadar önemliyse kulübenin gücü de çok önemlidir. Metehan, Yusuf Demir ve Efe Akman'ın "Biz bu takıma kulübeden girip destek veririz" iddiasında olduğunu düşünmüyorum. İyi bir sol ayağa sahip Eyüp Aydın'a fırsat tanımak, onu daha fazla hazırlamak Okan Buruk'un görevi olmalı. Yusuf Demir, sadece top ayağına geldiğinde oynuyor. Rakibi kovalamıyor, çok fazla ikili mücadeleye girmiyor. Bolu'nun golünde kaleci Günay'ın kurtardığı top sonrası rakibine baskı yapmayan Metehan, sezon başındaki formundan uzak. Metehan'ın kendini geliştirmesi adına daha fazla çalışması ve pozisyon bilgisini ilerletmesi gerekir. Efe Akman, oynadığı sürece G.Saray'ı bir eksik bıraktı. Okan Buruk, Ayhan Akman'ın kontenjanından Efe'ye şans vermeye devam ediyor. Ama görünen köy Efe için, daha çok oynama fırsatı adına başka takıma gitmesi gerektiğini söylüyor.

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Morata iyi ki transfer edilmiş. Attığı goldeki vuruş şekli akıl dolu. Çünkü Türkiye'de maalesef yerli oyuncular kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında topu tavana vurmayı düşünmüyor. Morata bağlantı oyuncusu olarak hücumda ciddi katkı verecek. Soğuk havada, bozuk zeminde derme çatma anlayışı ile ilk 11'i kurulan G.Saray için kupada devam etmek adına önemli olan kazanmaktı. Morata ve Eyüp'ün güzel golleri 3 puanı getirdi.