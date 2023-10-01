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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

01 Ekim 2023 | Pazar

Adalet yerini buldu

Galatasaray, Ankaragücü'ne kaybetseydi futbolun adaleti büyük haksızlık yapmış olacaktı. Çünkü maç Galatasaray hücum oyuncularıyla kaleci Bahadır arasında geçti. Ankaragücü kalecisi büyü mü yaptı bilmem ama hayatının maçını oynadı. Her türlü şutu kurtardı. İcardi'nin 4 vuruşunu çıkardı, ,Tete'ye, Zaha'ya, Kerem'e gol izni vermedi. Ankaragücü'nün kalesinde Bahadır olmasaydı herhalde Galatasaray tarihi bir gol rekoru kırardı. G.Saray iyi oynadı, akıllı hücum etti. Sadece 2 oyuncu başta Tete etkisiz kaldı, çok çalışmasına çok koşmasına iyi mücadele etmesine rağmen Kerem Aktürkoğlu ciddi top kayıpları yaptı. Demirbay oyuna akıl kattı.


Sacha Boey yine sahanın yıldızıydı. Sağ kanatta savunmayla hücum hattı arasında körük gibi çalıştı ve mükemmel oyununu gol ile süsledi. Okan hocanın Mertens, Oliveira, Barış Alper Abdülkerim hamleleri zamanlama olarak çok doğruydu. Sadece Tete'ye fazla zaman tanıdı. Kaan Ayhan savunmada çok iyi oynadı. Yüksek yeteneği ile adrese teslim paslar attı. Sanchez savunmaya bir liderlik getirdi. Sakin ve akıllı oynadı, topu oyuna sokarken asla telaş yapmadı ve kritik pozisyonları engelledi. En önemlisi çok doğru pozisyonlar aldı. Zaha içeri yaptığı ataklarla rakip defansın dengesini bozdu. Attığı gol ise çok kaliteliydi… Okan hocanın şimdi önünde Manchester U. maçı var kadro seçiminde asla duygusal davranmamalı tercih edeceği oyuncuları rakibin oyun sistemine göre belirlemeli. Crystal Palace'nın oynadığı oyun modelini gözden geçirmeli.

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Etiketler :
son dakika haberleri, Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Oliveira, Kaan Ayhan, Barış Alper Abdülkerim, Crystal Palace, Manchester U, Icardi, Ankaragücü, Galatasaray, G.Saray, Mertens, Sanchez

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