Tapusunu alın

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Jorge Jesus'un 'İyi olan takım değil gol atan takım kazanıyor' sözüne en güzel örnek G.Saray oldu. Antalyaspor maçını izlemeye gelenler fark bekliyorlardı, ama kağıt üzerinde kolay görünen maç gel-gitlerle doluydu. Kazanılan 3 puan G.Saray adına bir rekor getirdi. Bir önerim Okan Buruk'a bir önerim de yönetime var. Okan hoca öncelikle bu kadar gol sıkıntısı yaşamaması için hücum hattını İcardi'ye göre ayarlamalı. Rashica, Kerem bazen de Mertens kafasına göre oynamamalı. Bu oyuncular buluştukları toplarla İcardi'ye pozisyon hazırlamalı. Özellikle İcardi attığı kafa golü öncesi Kerem'e şöyle dedi; 'Beni görüyorsun çıkarmıyorsun. Ya ayağıma at ya kafama ortala'...

Bu sözün ardından İcardi'nin kafayla attığı golün mükemmel ortasının altında Kerem'in imzası vardı. İcardi'yi beslersen takım olarak mükemmel bir sofra kurarsın. Galatasaray yönetimleri Diagne'ye ve Falcao'ya inanılmaz paralar yatırdılar. Dursun Özbek ve yönetimi özellikle Erden Timur, İcardi gibi bir golcünün bonservisini almak için çaba sarf etmeli. Bu İcardi gol atıyor, arkadaşlarına pas duvarı oluyor, çıktığı bütün hava toplarını alıyor, harika tekniği ile top kaybetmiyor. Böyle kıymetli bir golcüyü Galatasaray bünyesine katmalı. Okan Buruk oyuna uzun süre müdahale etmedi. Mertens, Oliveira, Rashica vasatı geçemedi. Kerem çok dağınık oynadı. Seyirci kimin ne oynadığını görüyor. Galatasaray'da Lucas Torreira gibi bir ahtapot vardı. Okan hoca sol bekte Dubois'e sağ tarafta da Yunus Akgün'ü daha fazla görev vermeli.