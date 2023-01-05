Maestro Mertens

Ankaragücü galibiyetinin Galatasaray için üç önemli etkeni var. 1- Geriden gelip maçı kazanmak. 2- Liderlik koltuğuna yeniden oturup Kadıköy'e psikolojik güçle gitmek. 3- İcardi, Oliveira, Boey, Torreira ve Kerem (71'de oyuna girdi) gibi 5 futbolcudan maça yoksun çıkmak. Abdülkerim, Mertens, Kerem gibi sarı kart sınırındaki futbolcularla oynamak ve kart görmemek. Ankaragücü küme düşmez. Defans oyuncuları çok iyi, takım olarak ayağa isabetli pası etkili oynuyorlar. Ömer Erdoğan belirli bir sistem kazandırmış, çünkü Galatasaray ikinci yarı skoru korumak için çok ciddi mücadele etti. Ankaragücü, önemli pozisyonlar da buldu. Galatasaray da Mertens bir maestro gibi takımı yönetti. Gomis'in attığı golde verdiği pasın zarafeti göz kamaştırıcıydı. Eleştirdiğim Berkan; pas hataları yapmasına rağmen sahanın her yerine bastı, gücünün sonuna kadar savaştı, kritik pozisyonlarda takımını baskıdan kurtardı. Okan Hoca'ya iki önerimi tekrar ediyorum; 1- Rashica mutlaka sağ kanatta oynamalı. Barış'ın kafayla attığı mükemmel golün ortasını Rashica sağ kanattan yaptı. 2- Barış Alper mücadeleci ama tekniği ve çalım becerisi kısıtlı. Kanatta değil, Gomis'e yakın santrfor gibi oynamalı. İcardi'nin durumunu bilmiyorum ama Kadıköy'de Galatasaray takımı ideal kadrosuyla çıkacak. 3. yerli Okan hocanın elini zorlayacak. Torreira ve Oliveira'nın birlikte oynadığını düşünürsek İcardi oynamazsa Mertens'i forvete çekip, Berkan'ı kullanmalı.