Kompakt oyun

Avrupa Ligi'nde 'Kompakt futbol' anlayışıyla gruptan yenilmeden lider çıkan ve deplasmanda gol bile yemeyen Galatasaraylı oyuncular, bu güçlü oyunlarını Barcelona önünde de başarıyla sergileyince yine gol yemediler ve yine zafer yazdılar. İstanbul'da şimdi Barça'yı Galatasaray taraftarı bekliyor.

Xavi ile birlikte yeniden 'Tiki-Taka' oyununa dönen Barça'ya karşı Galatasaray geniş alanda oynamadığı gibi topu rakibine bırakıp dar alanda hata yapmamaya dikkat etti. İlk yarı Kerem, Barça savunmasının içinden geçti ama gol yapması gereken vuruşu beceremedi.

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Marcao-Nelsson ikilisi savunmada duvar ördü.

Özellikle Marcao ikili mücadelelerde çok başarılıydı. Feghouli ile Babel Galatasaray'ın pas yapmasında ve top tutmasında başarılıydı.

Basın toplantısında, 'Biz buraya Camp Nou'yu görmeye gelmedik' diyen kaleci Pena yaptığı başarılı kurtarışla büyük alkış aldı.Depay'ın frikiğinde topu köşeden inanılmaz bir refleksle kurtardı.

Pena gecenin yıldızı oldu.

Eğer Feghouli, Berkan ve Babel ilk 45'te Barça savunmasının arkasına attıkları final paslarında topu şiddetini ayarlayabilselerdi Kerem ve Mostafa golle burun buruna kalırdı.

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Galatasaray'ın güçlü oyunu önünde Barcelona pozisyon üretemeyince Xavi ikinci yarıda Busquets, Pique ve Dembele'yi aldı.

Bu üç hamle Barça'nın daha etkili olmasını sağlarken, Galatasaray'ın kaleye yakın ve daha derin savunma yapmasına neden oldu.

Boey-Aanholt çok çalıştı. Taylan ile Berkan 'Kompakt oyunda' daha başarılı olduklarını bir kez daha gösterdi. Pas oyununda etkili değil ama mücadele anlamında daha başarılılar. 'Tarihi fark yerler' diyenlere inat G.Saraylı oyuncular bildikleri oyun anlayışıyla Camp Nou'da gol yemeyip tarih yazdılar.

Yürekten oynayan, tekmeye kafa sokan, mücadele anlamında müthiş savaşan Galatasaraylı oyuncuları kutluyorum.