Vicdan problemi!

Eski yılın son günlerinde anladım ki; her yanlış düdükte bir hakem asılır.

Ama bazı hakemler işledikleri cinayetlerine mahsuben kendi darağacını kendi kurar!

Düşünüyorum da bir hakem o görev için yıllarca emek verir de bir gecede kendini nasıl yok eder?

Bazı pozisyonların içinden çıkılmıyorsa ortaya vicdan problemi çıkar.

Gören gözlerle bakıldığı zaman Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın sadece gol pozisyonunda değil, birçok pozisyonda suç delilleri ortaya çıkar.

Bu demektir ki; ağzına düdük eline yetki üzerine hakem giysisi vermekle iş bitmez!

Gözünün önündeki kırmızı kartlık hareketlere bile "baş çeviren" hakem görüntüsünden geriye kalan tek gerçek; bazılarının adamlığa gücü yetmez!

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Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısındaki pozisyon zenginliğine baktım da Trabzonspor maçındaki Fenerbahçe gerçeğinin aynasını kime tutmam gerektiğini düşündüm.

Bazen içine kapanır takımlar, kaybetmemek için çıktıkları maçları kaybederler.

İki maç arasındaki 7 farkı özne yaptığım zaman, Jesus'un öne çıktığını inkar edemem.

Ama hala inatla savunduğum bir gerçek varsa, o da Fenerbahçe'nin kalitesidir. Jesus'un sezon başından beri yaptıklarına bakarak; "ustaların da yanılma payı vardır" derim.

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Sadece hakemlerin değil, futbolcuların da sorgulanması gerektiği bir yılı geride bıraktık.

Geçtiğimiz yıl en çok dikkatimi çeken rakiplerinin bileğine basmaktan haz alan cellatlıktı!

O yüzden adam gibi sadece futbolu düşünen ve hiçbir şekilde futbolun dışına çıkmayanlar parmakla gösteriliyor.

Eski zamanların asaletini taşıyan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu geçen yılın en özel futbolcusu ilan ediyorsam dikkatlice izlenmesini tavsiye ediyorum. Ağzı var dili yok ama yüreği kocaman. Pozisyonları ucuza bağlamıyor, erkekçe futbolunu oynuyor.

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60'lı yıllarda büyük takımlardaki futbolcuların posterleri yayınlanırdı dergilerde.Futbolcuların çoğu evli ve maç öncesi çekilen fotoğraflarda yüzükleri parmaklarında.

Şimdiki gibi parmaktaki yüzüğü bantlamak yok. Parmağını rakibinin gözüne sokacak kabalık ve vicdansızlık hiçbir futbolcuda mevcut olmadığı için kuşkusuz.

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Futbol; mücadele gerçeği üzerine kurulsa da futbolcuların merhamet sınavı, yöneticilerin her türlü şartta haksızlığa direnme sanatıdır.

Yeni bir yıl geldiyse eski çirkinliklerin yenisi de gelmiş demektir, çünkü patolojik sonuçlar ortada.

Rakiplerinin hakem cinayetlerine yorum getirenler, aynı şeyler kendilerinin lehine yapıldığında sesini çıkarmıyorsa, yöneticiler kendilerinde var olmayanı görmüyor da sadece hakemleri kanıt olarak gösteriyorlarsa adaletsizlik de bir tür kanserdir!

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Kader meleklerim cumartesi gecesi "sana yeni bir yıl getirdik" dediler.

65 yaşımın ilk müjdesini aldım.

Yıllardır konuşup hiçbir şey anlatamayan yorumcular için konuşan kitap aldım.

Hakemlere gözlük aldım ama kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.

Gül yüzlü çocuklara misket aldım.

Teknolojiye yüz vermeyen nostaljik babalara "köstekli saat" aldım.

Sahada rakibine aşağılayan gözlerle bakan cerahat adamlara merhem aldım.

Yöneticilere de emzik aldım!

Ama sözlerimi geri almadım.

Hepsinin arkasındayım!