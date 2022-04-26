İlahi tutku!

Fenerbahçe kazanma duygusunun her maçta açığa çıktığı bir zaman diliminden geçerken, İsmail Kartal'ı eleştirdiğimiz kadar alkışlamayı da bilmeliyiz.

Kemik kadroyu oluşturdu ve hiç bozmuyor. Yenilgilere modellik eden soluk gölgelerden savaşçılar yarattı.

Depresif futbolculardan kazanmayı ilke edinen kişilikli bir takım üretti.

Yönetimin 4 yıllık yanlışlarının ve transfer bonkörlüğünün bedeli 10 maç kazanmakla halledilecek kadar kolay olsaydı keşke!

Nakit duygularla vakit geçirenler zamanın nasıl geçtiğini anlamazlar, yanlışlarını da sorgulamazlar. Yoksa zırt pırt "bildiri" yayınlamak çocuk oyuncağı!

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F.Bahçe'de Arda hem kiraz hem erik veren bir ağaç. Dallarına tutunan herkese hayat verdi. Hem tribünleri ayaklandırdı hem hayalleri yeniden tazelemenin meyvelerini verdi.

İstifaya davet edilen yönetimi bitkisel hayattan kurtarıp, taraftarın gözünde yatay geçiş yapmasına bile yol verdi.

Futbolumuzun Arda Güler gibi meleklere ihtiyacı var, kalbini kötülükle dolduran kurt adamlara değil.

Maçın en güzel yanı Rizespor taraftarlarının bile Arda Güler'i alkışlamasıydı.

Bir takımın seyircisi küme düştüğü maçta genç bir delikanlıyı alkışlıyorsa, bu ülkede gençliğe verilen değerin göstergesidir.

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Trabzonspor'da sezon başından beri verilen mücadelenin onlara bahşettiği hedefe bir adım kaldı.

Bu sezon sadece iki kere yenilmiş bir takımdan bahsediyoruz.

Rakip kulüp başkanlarının bile "ligin iyi futbolunu oynuyor" dedikleri takımdan.

İstanbul büyüklerine bir kez bile boyun eğmeyen, en değerli futbolcuları sakatlanıp sezonu kapatsa da hedefe kilitlenen bir Trabzonspor gerçeğinden.

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Bu sezon hiçbir takım şampiyonluğu onlar kadar hak etmedi. Onlarınki 38 yıllık özlemlerine mahsuben "ilahi tutku." 38 yıllık çiviler tek tek sökülüyor, cumartesi gecesinden beri taraftar sokağa dökülüyor.

Emeği inkar etmek kendilerini kurtarmak isteyenlerin klasik yalanıdır.

Şampiyonluğun görkemlisi de alın teriyle süslenmiş olanıdır.

O yüzden bu mücadeleye dil uzatmak da kimsenin haddine değil.

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Abdullah Avcı insanlığı "erdem" kabullenmiş, estetik duruşunu hiç bozmayan bir teknik adam.

Koca şehri ayakta tuttu, taraftarı sakin bir limana çekip sadece takımını teşvik etmenin yolcusu yaptı.

Trabzonspor'u futbol oynatarak şampiyon yapmanın bütün hünerini sergiledi.

Bunu yaparken ne hakemlere sızlandı ne rakiplerine dil uzattı.

Abdullah Avcı'da keşfedilemeyen doğrular başkalarının kemikleşmiş yanlışlarıdır.

Abdullah Avcı sadece Trabzonspor'un değil futbolun geleceğinin de incisidir.

Büyük bir ihtimalle tarihe geçecek, o tarihin duvarlarına vesikalık bir fotoğrafı asılsa bile onunla yetinecek kadar alçakgönüllü biri.

Trabzon'a heykelinin dikilmesinden bahsediliyor da gönüllere heykeli çoktan dikildi bile!

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Adana Demirspor yönetiminin Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için yayınladığı geçmiş olsun mesajına baktım.

Maç saatinde oğlu rahatsızlanan ve ameliyat olmak için hastaneye kaldırılan bir hakemin öncelikle "baba" olduğunu hissedenlere saygılarımı sunuyorum.

Adana Demirspor yöneticilerinin, futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını belirten duruşuna kocaman alkışlarımı gönderiyorum.

İnsanlık böyle bir şey ama ne acıdır bunu herkes beceremiyor!