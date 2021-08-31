Sadakat!

Sezonun ilk maçıydı. Ferdi Kadıoğlu, Adana Demirspor karşısında soldan bindirirken Mesut Özil'e bir top attı. Atılan top Mesut Özil için "armut piş ağzıma düş model" olmadığı için Mesut iki eliyle Ferdi'ye tepki koydu. O sahneye bakınca abilik ve yalnızlık konulu bir filmin içinde iki önemli rol gördüm. Sevgisiz Mesut abilik etmedi, içine kapanık ama disiplinli Ferdi oyununa devam etti. İki sezondur maç sonlarında ihtiyaç duyulan bu delikanlının "istikrarlı yedek" pozisyonundan kurtulmak için Pereira'nın güven duygusuna ihtiyacı vardı. Üç haftadır takımın değişmez adamı konumuna sokulan Ferdi Kadıoğlu, Altay maçının yıldızı oldu. Attığı golden önce topu kapmak için verdiği mücadele gol kadar değerliydi. Ve belki de bir haykırıştı.

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Altay karşısındaki Fenerbahçe'nin iki ayrı planı vardı. İlk yarıda rakibin ritmini bozmaya yönelik çok paslı bir sistemi tercih ederken, rakibin arkasına adam kaçırma eylemlerinde Valencia'nın fedakarlığı öne çıktı. Sanırım ikinci yarıdaki b planının senaryosu ilk yarıdaki yürekli Valencia ile yazılmıştı. İkinci yarıda Ferdi Kadıoğlu pozisyonların telaşlı çocuğu olmaktan çıkıp olgunluğun belgeselini çekerken, Fenerbahçe için ne kadar gerekli olduğunu gösterdi.

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Takımda oturmayan taşlar var ama yardımlaşma duygusunun futbolun önüne geçtiğini söylersem, 3 maçlık serinin sırrını da Fenerbahçe'deki "sadakatle" işaret etmiş olurum. Fenerbahçe'nin kaç zaman sonra lige böylesine fiyakalı başlamasının getirdiği moralin arkasının sağlam olması için yapılması gerekenler var. Çünkü Szalai'yle güven ortamına çekilen savunmanın kenarlarından sızanlar soru işareti. Valencia'nın bir arkadaşa ihtiyacı olduğu da kaçınılmaz gerçek.

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Ligde puan kaybetmeyen iki takımdan biri olan Trabzonspor'un "takım olma" hedefinin en belirgin belgesi onca eksikle Giresun'da kazanması. Yolcular eksik olsa da yolların tamamlanması konusunda Abdullah Avcı ustalığının etkisi büyük. Giresun'daki galibiyet liderlik özleminin kalıcı olmasına yönelik kalp hikayesidir ve sevginin özne olduğu takımlarda eksikler sadece teferruattır.

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Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında iki farklı galibiyeti koruyamamasının sırrını Diagne'de aramak lazım. Gençlerimizin yeteneğini önceden keşfetmenin bir ayrıcalığı varsa, onları oynatabilecek kadar cesur olmanın da gururu vardır. Kerem Aktürkoğlu'nun gururu Fatih Terim'e aitse, Diagne gibilerinin el üstünde taşınma şartları da Fatih Terim'e aittir. Yıllardır sınırsız yabancı davullarını çalanlar, yabancıların çaldıkları puanları da hesaplasınlar. Çünkü sezon sonunda o puanlara çok ihtiyaç duyulacak.

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Gelelim hakemlere. Yerine getirilmeyeceklerini bile bile hakemlerden adil bir yönetim talep ediyoruz. Ama geçtiğimiz sezonlarda fişlenen hakemlerin yeni afişlerini bastırdıklarını da görüyoruz. Hepimizin hayatta yanılma payı mevcuttur. Yanılmayacağım tek şey bazı hakemlerin geçmişte bıraktıkları izleri terk etmeyeceğidir.