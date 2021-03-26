Terli heykeller

Açık kalp ameliyatlarında kalp durdurulur ve sonrasında hasta hayata döndürülür.

Yabancı bataklığında milli formayı giydirecek futbolcu kalmamışken, Şenol Güneş milli takımı gençlik ateşiyle yeniden doğurduysa.

Kimsenin milli takıma güven duymadığı bir dönemde göreve gelip, o güveni yeniden duyurduysa.

Hollanda'ya tarihinde ilk kez 4 gol atan milli takımın muhteşem başarısında bu yola baş koyan Şenol Güneş'i başımın üstünde taşırım.

Ardından da "ülkemizdeki yerli futbolcu üretimine yabancılarla sekte vurup Türk futbolunun yoluna taş koyanlar utansın" derim.

Güneş'li günlere selam eder tarihe geçen bütün çocukları gözlerinden öperim.

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Onlar bizim çocuklarımız, kimileri ülkemizde forma giyiyor kimileri yurt dışında.

Kimileri milli formaya hizmet etmenin sonsuzluğunda kimileri en başında.

Onların görkemli mücadelesini omuzlarda taşırken her birine "formanın içindeki terli heykeller" derim.

Alınan zaferin futbolculardaki karşılığını "Hollanda maçında bizleri gökkuşağının altından geçirdiler" diye ifade ederim H H H

36 yaşındaki Burak Yılmaz için parantez açarım.

Arka arkaya yediğimiz iki golden sonra havadaki soğukluğun birkaç derece daha düştüğünü inkar edemem.

İçimize ayaz düştüğü anda bir topa ancak böyle vurulursa, Burak Yılmaz'ın frikik golünün attığımız diğer 3 gole bedel olduğunu söylemezsem haksızlık olur.

Ben de Burak Yılmaz'a mahsuben "krallar tahtının üstünde durur" derim.

Diğer çocuklara borcum kaldıysa, o borcu her birine alkışlarla öderim.

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Ve yeniden Şenol Güneş'e dönerim. Onurlu bir ömrü yenileyen Şenol Güneş gibi kaç insan tanıyorsunuz? Ondaki simya formülleri kimde var?

Şenol Güneş'in sihri sevgide, ruhuna işlemiş öğretmenlikte.

Adalet ve asalet kavramlarının adımları cesurdur o cesaret ve asalet Şenol Güneş'te fazlasıyla mevcut.

O yüzden enkaz kaldırma çalışmalarını yaparken hiç sızlanmayan ve bu terli heykellerin yapılanmasına öğretmenlik yapan Şenol Güneş'e, kurduğum cümlelerin içinde sevgilerimi saygılarımı gönderirim.

Yetmez; milli takımdaki devrimlerine mahsuben "Şenol Güneş, Türk futbol tarihindeki en anlamlı mühürdür" derim.

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Şenol Güneş yönetimindeki milli takımın Rusya ve Fransa başarısının ardından Hollanda'ya 4 gol attıysak yolumuz aydınlıktır. O yolda taşlar da olacaktır yenilgiler de.

Bütün mesele ateşi yanık tutmak ve inanmak.

O yüzden bugün Avrupa medyasında gördüğümüz itibar sebepsiz değildir.

Bizleri futboldan soğutan kulüp takımlarımıza da bu yazının sonunda milli takımın ve Şenol Güneş'in posterini gönderirim.