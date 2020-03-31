Vicdan vapuru

İhtiyaç sahibi bin aileye erzak yardımı yapacağını açıklayan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı gözlerinden öpüyoruz.

Bu daveti nazik biçimde kabul eden Beşiktaşlı Umut Nayır, Furkan Soyalp, Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, İlhan Parlak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İtalya'dan 2 bin aileye erzak yardımına soyunan Merih Demiral, Trabzon'da evinden çıkamayan insanlara gıda kolisi dağıtan Yusuf Yazıcı ve birbirlerine pas atan bütün futbolculara böyle günde oluşturdukları "yardım zinciri için" alkışlarımızı sunarken, "gelecek zamanlar şimdiki zamanın güzel insanlarını da yazacaktır" notunu düşüyoruz.



Son olarak corona virüsüne yakalanan Rüştü Reçber nezdinde bütün spor camiasına ve bu virüsle mücadele tüm insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

H H H

Hayat tek başına yürümek çağı değil.

İyiliğin görkemini hissetme çağı.

İnsanın bir yüreği olmalı, böyle günlerde o yürek ayaklanmalı, ihtiyaç sahibi insanların kapılarını çalmalı.

İnsanın bir bavulu olmalı o bavulda başkaları için de hayat taşımalı.

Futbolun sahada mücadele etmekten çok daha anlamlı bir yanı var.

Bir insan derinliğini unutmamalı, mesleği ne olursa olsun vicdan kokmalı.

H H H

Futbolun en anlamlı gerçeklerinden biridir; "yedek kulüben güçlüyse her maçı kazanırsın!" Yedek kulübesinin tercümesi de nettir; "ihtiyaç halinde!" Yedek kulübesi pür dikkat oyuna girmeye hazırdır, mantık becerisi varsa kulübede otururken rakibin zaaflarını da görür.

Tıpkı bu virüse karşı mücadele ederken "ihtiyacı olan insanları görebilmek gibi.

H H H

Bizleri ölüme itekleyen bir virüse karşı sevdiklerimizle aramıza bile metre mesafe koyan hayat sporcuları da evin içine hapsetti.

Şu anda bütün futbolcular hayatın yedek kulübesinde gözüküyor oysa her biri virüsle savaşa karşı oyuna girdiler bile.

Yeteri kadar ısındılar, bu savaşı kazanmanın yan etkilerini üretiyorlar halkın yüreğinde.

İyiliğin ve güzelliğin şahlanan heyecanıyla.

H H H

Hepimiz virüse karşı bu savaşın içindeyiz.

Hiç kimse "sesimizi kaç kişi duyar?" diye düşünmesin herkes duyuyor.

İyilik yapmak için sıranın sana gelmesini bekleme öne geç!

Burnunun dikine gitme kurallara uy.

Hiçbirimiz yabancı değiliz, virüsün karşısında hepimiz aynı fiil çekimindeyiz.

En duyarlı yanını ortaya döksün insanlar.

Bir ülke vicdanıyla devleşir.

Bizi birbirimize bağlayan bir sevda var.

Memleket sevdası insan sevdası.

H H H

Eğer Haziran'a kadar virüsün etkileri gücünü yitirmezse lig sezon bitecekmiş bitsin, canımız sağ olsun.

Bu insafsız zamanın da sonu gelecek elbet bugünler de geçecek.

İnsanlar da futbol da yeniden tanımlayacak kendini.

Brbirimizi yemenin anlamını olmadığı hissederken saha kenarında durmanın bile bir inceliği olacak.

Herkes kendi ruhuna kefil olacak yeniden.

Bizim tarihimizde böyle söylendi böyle bilinir.

H H H

Şu sıralar vicdan vapurları yolcu taşıyor, elde ele dolaşıyor yardım mektupları.

Bu virüs yenilirse aşka yenilir.