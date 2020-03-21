Biz kazanacağız

Ligler ertelendi bu boşluğu iyi değerlendirmeliyiz.

İnsan hayatının önünü kesen virüsle maçımız var.

Savunmada kalacağız ama bizlere bulaşmasına nasıl izin vermeyeceğiz, onun hesaplarını yapalım., Çünkü ne virüsler gördük böylesini görmedik.

Vaktimiz dar başka şansımız yok.

Virüsün oluşturduğu olumsuz şartları bertaraf etmek istiyorsak tedbiri elden bırakmayacağız.

Gözlerimizin de yüreğimizin de manzarası temiz olacak.

Devletimiz milletimiz yorgun ama ayakta.

Her gece sağlık çalışanlarını alkışlayacağız!

Kalbimizle ellerimizle!

H H H

Düşünecek çok vaktimiz olacak!

Alt tarafı futbol üst tarafı insanlık.

Virüse karşı maske takmakla futbolun içindeki maskeli balo düzenlemek arasındaki gerçekleri biliyoruz.

Kimsenin yalanlarını temize çekmek yok.

Futbolda onların ruhları öksürürken ne kadar mikrop saçtıklarını görmedik mi?

Virüse karşı kontrol gücümüz; korkunun boşluklarını bilgiyle doldurmakla ve temizlikle mümkün.

H H H

Bunlar da geçecek, çiçeklerimizi ekmeye başlayacağız bıraktığımız yerden.

Üzerine üzerine gideceğiz mikropların, çocuklarımızın ömrü uzasın diye.

Her türlü çirkinliği gurur sayanların karanlıklarını yüzlerine vuracağız.

"Alın" diyeceğiz, "sizin olsun çamura batmış apoletleriniz!

Sosyal medya mezbahalarınız sizin olsun!" Sileceklerimizi çalıştıracağız, onların gerçek yüzlerini göstereceğiz herkese.

Yılan ıslıklarıyla hakem düdüklerini bir tutanların "kelle paçaları" tutuşacak!

H H H

Virüsle maçımız var ama öznemiz insanlık!

Bu virüsten sonra yeni bir dünya kurulacak belki.

Zorbalar, düdüğünü satanlar, ipini sahibine teslim eden medyatik kuklalar sahanın kenarına atılacak.

Bazen bir şampiyonluğun çok şey gibi görüldüğü ama aslında birilerinin hiçbir şey olmadığını göstermek için harika bir sınav olduğunu anlatılacak çocuklara.

H H H

Çünkü dün asaletin adıydı futbol.

Tanrı misafirlerine bile sofralarda yer açılan zamanların simgesiydi.

Yiğitliğin er meydanıydı şer meydanı değil.

Dün cebi olmayan kısa pantolonlu buluttu futbol, şimdi yazar kasa.

Dün ucu yakılmış mektuptu futbol, bugün sosyal medya mezbahası.

Dün yağmur gözlü atların çektiği faytondu futbol.

Bugün bütün değerleri katledenlerin kullandığı pahalı cip.

H H H

Futbol çocuklara asla yabancı gelmeyen sadık bir arkadaştı.

Uyku yastıklarının altında sakladıkları sevda.

Ama en çok çocukları aldattı futbol ve en çok onları ağlattı.

Bugün bazı adamları ekranda gördükleri zaman "kapat şu televizyonu baba bu adamdan korkuyorum" diyen çocuklar o kadar çok ki!

Onlar da futbolun virüsü!

O yüzden çocuklar aşkına bu maçı biz kazanacağız.

O çekik gözlü virüsü de iki dudağının arasında virüs taşıyanları da çatır çatır yeneceğiz.