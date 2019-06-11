Güneş’li kalem

Şenol Güneş'in kalbinin kaleme aldığı yeni bir tarih kitabıdır Fransa maçı.

"Dünyada yenemediğimiz takım kalmayacak" önsözüyle birlikte.

Bu bir gençlik devrimidir düşünce devrimidir.

İnancın ve sevginin bir toplumu nereye götüreceğinin belgesidir.

Ve en büyük apoletin insanlık olduğunun ta kendisidir.

Kendisinden önceki teknik adamların enkazını temizleyip, takımı yeni bir yolculuğa hazırlamak herkesin harcı değil çünkü.