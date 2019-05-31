Gerçek elmas!

Transferde hareket başladı.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la anlaştı.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğü ve Başakşehir'de yarattığı mucize ortada ama Fikret Orman gibi bir başkanın varlığını da hesaba katmak gerekiyor.

Beşiktaş'ın içini boşaltan adamla aynı yolun yolcusu olmanın zorlukları nasıl aşılacak?

Bir başkan geçen sezon ele verdiklerinden daha fazlasını önümüzdeki sezona saklıyorsa yapılacak çok şey var demektir!

Abdullah Avcı'nın sihrinin Beşiktaş'ta devam etmesini bütün kalbimle diliyorum.

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