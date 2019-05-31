Gerçek elmas!
Transferde hareket başladı.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la anlaştı.
Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğü ve Başakşehir'de yarattığı mucize ortada ama Fikret Orman gibi bir başkanın varlığını da hesaba katmak gerekiyor.
Beşiktaş'ın içini boşaltan adamla aynı yolun yolcusu olmanın zorlukları nasıl aşılacak?
Bir başkan geçen sezon ele verdiklerinden daha fazlasını önümüzdeki sezona saklıyorsa yapılacak çok şey var demektir!
Abdullah Avcı'nın sihrinin Beşiktaş'ta devam etmesini bütün kalbimle diliyorum.
Onlara omuzlarımızı hazır edip yeni görevinde başarılı olmalarını dileriz. Şenol Güneş'in bizdeki yeri başkadır.
Bu yabancı bataklığında, "bizim gençlerimizin önü açılmadıkça borç kapakları kapanmaz!" diyorum.
O yüzden "gençlik yoksa ben yokum" diyen teknik adamları ve başkanları başımın üstünde taşıyorum.
Ligin "gerçek elmasları" Trabzonspor'da. Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve diğerleri sadece Trabzonspor'un değil Türk futbolunun da geleceğinin ışıkları.
Ligin en zarif başkanı ve teknik direktörü de Trabzonspor'da.
Onlar asaletten zerre kadar sapmayan insanlık sevdalıları.
Bizler de inadına duvarlara yazarız.
"Alıcılarınızın ayarıyla oynamıyorsanız kulüplerinizin hayatıyla oynuyorsunuz demektir." Ama zehirli sarmaşıklar her kulübü sarmıştır. O yüzden kakalamak istedikleri yabancıları izlemeye giden menajerliğin tercümesini de biz yaparız.
"Kulübünüzün geleceğine kurşun sıkıp geleceğim!"
Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilmeyenler ligi 6'ncı sırada bitirmeyi zafer sayıyorsa, gelecek sezon neler olacak kim bilir!
Ersun Yanal ligin son maçından sonra beste yapmaktan falan bahsediyordu.
Nasılsa hayaller deste deste!
Nasılsa hayallerle kafa ütülemek çocukların düşlerini ütülemekten kolaydır!
Çünkü her bağış: Comolli'nin bir enkazının ortadan kaldırılması adına düzenlenmiş oluyor!
Bunun adı "Fener ol"mak değil!
Paralarla birlikte yanlışlıkla nişan yüzüğü de çanağın içine gidiyor.
Evsiz adam durumu fark ediyor ve ertesi günü pırlanta yüzüğü Sarah Darling adlı kadına teslim ediyor.
Bu dürüst hareketin kadına yansıması da etkileyici.
Kocasıyla birlikte bağış sitesinde sayfa açıyorlar ve evsiz adama 100 bin dolardan fazla bağış topluyorlar.
Bu meseleden çıkan sonuç.
Eğer yapılan bağışın karşılığını verebiliyorsan hayat seni mutlaka ödüllendirir.