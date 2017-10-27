Yaşayan ölüler

Futbolumuzda bir çirkinlik platosu.

Sahne onların, hakemin başına yabancı madde atanların savunma avukatlığı onların, küfürbaz futbolculara 'pırlanta' diyebilme hakkı da onların.

İnsanlığın tarafında olmakla, rengin taraftarı olmak arasında uzun bir yol var ama bütün yolları onlar kapatmışlar.

O yüzden sportmenlik hayalet gibi dolaşıyor.



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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hakeme nefes mesafesinde ana avrat söven futbolcusu için, "Caner bir pırlantadır!" diyor.

Beşiktaş tarihinin en çirkin görüntülerinden birini beyinlere kazıtan adam pırlantaysa, siz pırlantanın adını değiştirin Fikret Bey; "Caner!" koyun.

Bir koyup bin alırsınız.

Caner'in Beşiktaş'a katacağı değerle, Beşiktaş'ın tarihinden çaldıkları arasında bir uçurum vardır.

'Kartal yuvasının' hemen altında!

Bir gün oradaki 'pırlantalı posterinizi' gördüğünüz zaman apışıp kalırsınız!



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Caner küfür eden ilk futbolcu değil, son da olmayacak.

Ama küfür eden futbolcusuna en ağır cezayı veren ilk başkan olmak şerefini reddedenler ne olacak?

Asıl mesele bu! O yüzden sizler böyle davrandığınız için, futbolun toprakları küfürbaz ve edepsiz futbolcuları 'kusmaya' devam edecek.

Susmayın Fikret Bey! Sıra size de gelecek!

Bir gün futbol sinemalarında 6 maç cezanın bile az olduğunu gösteren asaletin filmi oynarsa.

İstediğiniz kadar bilet alın.

Sizi de sokmayacaklar o sinemaya, Caner'i de.



***

Gelelim hakeme.

Onca küfür yediği halde dönüp arkasına bakmayan Mete Kalkavan gibilerine hâlâ maç verilecekse eğer, yüzüne maske takılması gerekir.

O kadar küfür yemeyi reddetmeyen bir adamın meslektaşlarına ve diğer futbolculara hangi yüzle bakacağını ben görmek istemem.

Utanırım.

6 yıl sonra bile hatırlanacak acı bir durum.



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Sadece hakemleri katletmek üzerine kurulu bir ortamda hakemin başına atılan yabancı maddeler sorumluluk duygusu içermiyor.

Bir cezayı da gerektirmedi.

Hakemin canı da gidebilirdi ama Galatasaraylı yöneticiler için bunun hükmü yoktu.

O yüzden ceza almamak için biçare örnekler gösterenler kazandı.

Vahşet seyircilerine göstermelik cezalar.

Merek etmeyin, cezanın aslan payını çocuklarımız ödeyecek.

Böyle bir sahnede ceza almamak için çırpınanlar ve kazananlar iyi bilmelidir ki.

Çirkinlikleri taçlandıranların suçlanması kaçınılmazdır.

Mahkemelerde olmasa da gönüllerde!



***



Bu anlayışla futbolumuz daha nice çirkinliklere gebe!

Ne yazık ki masumiyet ve asalet şimdiki zamanın kayıtlarından silinmiştir.

Öldüğümüzde soracaklar ya, "nasıl bilirdiniz?" diye En kötüsü; "o yaşarken ölmüştü" demeleri.

O yüzden bazı yöneticiler ve futbolcular yaşadıklarını zannetmesinler.

Sadece nefes almak yaşamaya yeterli sebep değildir çünkü.