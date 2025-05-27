Güven testi

Maç öncesinde kaleci Ertuğrul'u neden oynattığını açıkladı Mourinho; "Son üç maç, üç kalecinin. Ertuğrul'un da sezon içinde bir maç oynamasını istedim" dedi. Haklıdır... Peki; Yusuf Akçiçek'in ya da Cenk Tosun'un ya da Levent'in böyle bir hakkı yok mu ? Enteresan... Fred cezalı; tamam... Talisca, Dzeko, Tadic ve En Nesyri aynı anda sahada, Amrabat tek başına merkezde. Yani rakibi önemsemek yok kadro yapısında. Klasik "uzun oynarız, bir tanesi vurur" taktiği. Bu küçümseme oyuncuların da vücut dilinde hissediliyor. Oğuz ve Kostic sürüklüyor atakları. Mert Müldür'ün kırmızısı doğru yorum değil. Kademesinde Djiku var. Kırmızının iki pozisyon öncesinde Skriniar, Abdülkadir'den kafa topunu alamıyor ama. Aynı Skriniar 1-1 sonrasında duran topta net bir penaltı da yapıyor. Karar "devam"... Skriniar durmuyor, auta giden oyunca çelmeyi basıyor; penaltı. Defansın arkasına adamı kaçırıp, geç müdahale, çarpan top filelerde. Mersin'de Fenerbahçeliler çoğunlukta. Bir günce Avrupa Şampiyonu olan Basketbol Takımı'nın sevincini devam ettirmek için oradalar. Kendi takımından haberi olmayan, takıma inanmayan, oyuncu üstüne kısır planlar yapıp faturayı sürekli oyunculara çıkaran Mourinho'ya daha ne kadar güvenebileceğimizi test ettik aslında. İbre; sıfırın altına gidiyor...