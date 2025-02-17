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Anasayfa Yazarlar Gürcan Bilgiç Kazanmayı bilmek!
Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

17 Şubat 2025 | Pazartesi

Kazanmayı bilmek!

Maç bir anda "neler oluyor?" dedirtecek kadar Kasımpaşa etkisiyle başladı. Fenerbahçe'nin önde baskısına pas köprüleriyle yanıt verdikleri gibi, iki net pozisyon da buldular. Bu sahadaki takımı kendine getirmek, kazanmaları gereken bir maç olduğunu hatırlamaları için yeterli oldu. Her şey aleyhlerineyken Fred'in derin pasında En Nesryi ilk pozisyonda, ilk golü attı. Maçın havası değişti, takıma güven geldi ve Mourinho'nun sezon başından beri belirttiği "defansif kültüre" geri döndüler. "Skor bende, top da bende olsun" taktiği bu. Santrforları soğuk havada üşütecek kadar topu bir sağa-bir sola dolaştırmaya başladılar. Kasımpaşa'nın sert baskısını enselerinde de hissederek, risk almadan, seyirci tepkisinden çekinmeden geriye oynadılar. Amrabat'ın üçlünün ortasına geçmesiyle, "Geriye pas yapamayacak yere geldi" demiştik içimizden. Yine en çok kalecisi ile alış– veriş yaptı. Oyuncunun suçu yok bunda; teknik adam "bir gole de üç puan veriyorlar, beş gole de" anlayışını yüklemiş bir kere takıma... Talisca etkisizliğinin peşinden Edin Dzeko'nun sahaya adım atmasıyla bir asist, bir etkili pas, bir de kaleci de kalan şutla maçı bitirmesi, uzun toplarda kendi gösterip, takımı rahatlatmasını da yazmalıyız. Kadıköy tribünleri maçı Galatasaray ile oynuyormuş gibi seyrettiler. Zor gece; İtalyan usulünün devamı, En Nesryi'nin gol şovu, galibiyet serisinin devamıyla bitti.Kazanmayı bilmek!

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Etiketler :
Amrabat, Mourinho, Fenerbahçe, Talisca, Edin Dzeko, Galatasaray, Kasımpaşa, En Nesryi, Fred, İtalyan, Kadıköy

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