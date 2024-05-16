Camiayı ayağa kaldır

Aziz Yıldırım'ı neşeli ve kararlı gördüm, Net konuştu ve tek hedef belirledi. Şampiyonluğun altını çizip Fenerbahçe taraftarına ve kongre üyelerine 10 yıllık hasreti sona erdirmek istediğini duyurdu. Hayal kırıklığı yaşayan camiada bu noktada yeniden direksiyonun başına geçmek istediğini açıkladı. Açıkçası mali konularda tespitleri doğru ancak kulübün düştüğü bu buhranda başrol kendisindeydi. 2018'de görevi bıraktığında kulübün UEFA kritikleri içinde eli kolu bağlanmış, sattığın kadar al şartı ile esir alınmıştı. Bireysel tartışmaya girmemesi önemliydi. Ali Koç'u eleştirdi, üslubunu da dengeli tuttu. Son basın toplantısında "Her akşamın sabahı olmaz" demişti. Mourunho konusundaki işbirliği önerisi de dikkat çekici.

Zamanla ile ilgili yaptığı uyarı doğru. Kongreye kadar bir anlaşma zemini varsa bu değerlendirilmeli. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın da Portekizli hoca ile temasa geçtiklerini de Aziz Yıldırım'dan öğrendik. Ligin bitmesine iki maç kala Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisini kazanması halinde şampiyonluk iddiası sürecekken, sanki her şey bitmiş gibi konuşması da ilginç. "Fenerbahçe kazanmaktan umudu kesemez" dedikten sonra sezondan kendisinin umudu kesmesi ikilemdi aslında. Sonuçta iki iddialı başkan adayı ve çekişmeli bir kongre olacak. Böyle ortamlar her zaman iddiayı da büyütür, kulübe heyecan getirir ve camiayı ayağa kaldırır.