Taşlar (!) yerine oturdu

Taşları yerine oturtarak yoluna devam ediyor Fenerbahçe. Hafta içindeki "kupa elenişi" sonrasında "yandık – bittik" diyen taraftarına da "Biz buradayız" mesajını vererek oynadı Hatay maçını. İlk yarı tam bir baskın oyundu. Rakibi kaleye getirmeden, ilmik ilmik pasları örerek sabırla beklediler. Anlar vardır maçlarda, Dzeko, Osayi'e attırdı ilk golü, Cengiz Ankara'da kaçırdığı pozisyonu, Mersin'de filelere gönderdi. Rahatlatan skor, rakibe kazanamayacağı mesajını veren direnç ile birlikte üç puanı ceplerine koydular. İsmail Kartal Mert Hakan'ı oynattı Fred pozisyonunda. Sahanın her yerine ayak basın oyuncusuyla, tempoyu sürekli diri tuttu böylece.

Tadic, Ferdi ile birlikte mükemmele yakın oynadı. Sol bekte de gördük O'nu, ön tarafta asist peşinde koyarken de. Ferdi yine eski temposuna geri döndü, Fred kadar önemli oyuncu olduğunu hatırlattı.

Szymanski, Ankara'da mesajı almıştı. Dün de çok sorumluluk aldı. "Gol attı – atamadı" bunları geçin, çok istedi, koştu ve toptan saklanmadı. Geri dönüyor. Cengiz, golü attı, havalı şekilde yürüdü. Olmaz öyle... Ne oyunun içinde var, ne etkili bir pası – ortası oldu. Topun ayağına gelmesini beklemeden, topa giden hale gelmediği sürece, bu "siliklik" ile devam eder. Ne olduğuna bir türlü karar veremeyiz. Önemli ve değerli oyuncularını tekrar takımın içine katıyor Fenerbahçe. Kalan maçlar öncesinde rakiplerine düşünecekleri çok seçenek bırakacaklar. Becao'nun takıma dönmesi bile Çağlar'ı bir adım yukarıya taşıdı. Düşünün artık... Hakem Atilla Karaoğlan mı? Hakem mi?