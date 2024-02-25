Yıktılar duvarları

Nasıl oluyor da oluyor? Gençliğimizdeki mizah dergilerindeki bir bölümdü. Yaşamımızdaki sırdan olayları, mizah zemininde önümüze getirirler, gülümsetirlerdi. "Bu yorumun, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçıyla ilgisi nedir" derseniz, ben de tam olarak açıklayamam. Fenerbahçe penaltısından önce Jayden'ı Fall biçti. Hakem faulü verdi. Ama Osterwolde'nin ayağı, darbe anında ceza alanı çizgisiyle temasta. Çizgi içeriye dahil… Hakem pozisyonu dışarda verdi, VAR kararı değiştirmedi. Aynı VAR, uzatma dakikalarında mikroskopla zor göreceğimiz kolla teması tespit edip, penaltı kararı verdirdi. İşte burada duruyoruz; hakemlerimizi "zoru" seçtikleri için kutluyoruz.

İkinci alkış Kasımpaşa takımına ve teknik adam Sami hocaya. Perişan ettiler Fenerbahçe takımını. 40 bin taraftar önünde, çok övülen, pahalı olan, şampiyonluğa oynayan kadroyu silip – süpürdüler. Oynatmadıkları gibi, kendileri de sürekli pusudaydı. İki takımda gollerini duran toplardan buldu. Dişe diş oynadılar. İki kaleci içinde "ne kurtardı be" diyeceğimiz pozisyon yok oyunda. İsmail Kartal metodiktir. Kurgularını beklentilerine göre yapar. Ama ne bekliyor bilmiyorum, yanlış yapıyor. Ferdi'yi sol bekten ayırarak yaptı ilk yanlışı. Sonrasında Mert Hakan - Symanski değişikliğinde. Hamle Kurunic'e olmalıydı. Bu takımın 19'da 19 yapan DNA'sı var. Oynamamalı. Sonrasında Cengiz ve Dzeko… Rakip markajında kayboldular. Ne zaman ki İsmail Hoca, Serdar Dursun'a attı oyuna, rahatladı takım. Geçen hafta Rize'de de benzerini yaşadık. Alınan ders nedir; Fred yoksa, çift forvet oynayacaksın. Çünkü Kurunic'ten de, İsmail'den de "yarım Fred" bile çıkmadı.