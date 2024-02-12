İddialar kaybolmaz

Tam bir sınav akşamıydı aslında.

Kendi sahasındaki dokuzuncu puan kaybını Fenerbahçe. Baskı altında oynarken, doğru karar alma, sakin olma karakterinin sınavını verdiler ilk olarak. Pozisyona girmeye niyetli olmayan bir rakibin, önde baskı tuzağında kaldılar. Aynı rakibin ritim arttığı anda sürekli sakatlık uydurarak tempoyu düşürmesini de seyrettiler. Böylesine gerginlik içinde hakem arkadaşların pusuda olduğunu bilerek çıktılar muhtemelen sahaya, ne itiraz ettiler ne de kışkırtmaya karşılık verdiler.

Halbuki final görmeliydiler her maçı. Dolayısı ile seyirciyi de sahanın içine çekemediler. Onlar vazgeçince, seyredenler de oturdu yerinde. Yani; Fenerbahçe taraftarı da sınavı yine geçemedi. Takımın en ihtiyacı oyduğu son bölümde "mırıltılarla" seyrettiler sahayı.

Böyle karşılaşmaların teknik analizi olmaz.

Oynattırmadan, koşturmadan, sadece saate ve topa bakarak oynayan Alanyaspor vardı karşılarında. Maç öncesinde Fatih Tekke, "Defansta iyi değiliz, çekilmeyeceğiz" dedi ama bunun tersini söylemiş takımına. Haklı olarak...

İlk ikram Ferdi, Djiku ikilisinden geldi. Alanyaspor'un beraberlik golünde yine Djiku'nun adamıydı golü atan. Livakoviç de çok güzel yedi golü. Fred'in olmadığı orta sahada, Krunic-İsmail ikilisinin ofansif kalitesi, defansif karakterlerinin çok gerisinde kalıyor.

Sadece beklerin üzerine kurdular hücum seçeneklerini. Rakip de bunu istiyordu, tedbirini almıştı, kenarları iki oyuncu ile kapattı. Szymanski de haftalardır gerileme var. Kilit açan oyuncuyken, sorumluluk almaktan kaçan haline gelmiş. Yine de takım olarak duvarı yıkmak adına çok uğraştılar. Bunu yazacağı aklıma gelmezdi ama bu gibi durumları "kalite" ile aşmaları gerekirken, bu beklentideki oyuncular da ellerini taşın altına sokmadılar.

Sonuç; yarıştaki iddialar kaybolmaz. Galatasaray da puan kaybedecek çünkü. Bu maçların Fenerbahçe adına kritik noktası mentaldir. Yeniden ayağa kalkmak için, geçmiş sezonlardaki hataları yapmadan, algıyı doğru yöneterek yola devam etmeleri gerekiyor.