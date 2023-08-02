Dominant

Bu maça başka bir yerden bakalım. Jesus gelip, antrenmanlara başladığında oyuncu grubunun çalışma isteğine ve taktik disipline olan uyumuna hayran oldu.

İsmail Kartal, O'na tıkır tıkır işleyen, teknik adama saygı duya bir kültür bırakmıştı.

Son iki Zimbru maçında göndük ki, yenisi-eskisi, 1 saniye bile oyun disiplininden uzaklaşmadan üstlerine düşeni yapmaya çalıştılar. Her iki kanat içinde kurgulanmış hücum setleri vardı.

İki bek ile beraber beşli bir hücum hattı kurdular ve yüzde 80 gibi topla oynama oranı da elde ettiler.

Tadic ve Dzeko'nun konuşmaları bir yana, Türk oyuncuların sorumluluk alması ve ellerini taşın altına sokmasıyla nelerin değişebileceğini gösteriyorlar.

Fenerbahçe taraftarı "acımasızca (!)" Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'yi linçlerken, İsmail Hoca aslında tribünlerin kalbini bu oyuncuların taşıdığının farkında.

Crespo'nun sakatlığı ile birlikte gelen Mert Hakan hamlesiyle iki "8 numaraya (Tadic – Mert)" geri döndüler. Tadic pas merkezi olmaya devam etti, Mert Hakan tüm boşluklara koşu yaptı. Birbiri ardına geldi pozisyonlar ve goller.

Eskilerin coşkusu, yenilerin kalitesi ile bambaşka bir hale dönüştüler. Buna İsmail Kartal'ın akılcı ve çözüm üreten formülleri eklendi. Rakibin sıfır şutta tutulduğu, gerekenin yapıldığı maçtı. Böylesine dominant maçları bu sezon çok izleyeceğiz Fenerbahçe adına…