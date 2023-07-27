GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Gürcan Bilgiç Tabanca gibi takım
Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

27 Temmuz 2023 | Perşembe

Tabanca gibi takım

Kadıköy kendi atmosferini bulmaya çalışıyordu. Bir yandan da çöl sıcakları çöktü stadın üstüne... Ve "cehennem" kendi yuvasını buldu; atmosferiyle, bunaltmasıyla, golleriyle ve coşkusuyla... İsmail Kartal'ı bağrına bastı yeniden seyirci. Beş yeni transfer, yepyeni bir hücum hattı. 15. dakikaya geldiğimizde 2-0 olmuştu skor. Tadic gözlerdeki pası siliyor, Dzeko oyunu yönetiyordu. Kent tempoyu yükseltip, orta sahanın yükünü de almaya çalıştı. Crespo, Szymanski ve Mert Hakan üçlüsü duvarı ördüler. Szymanski bir gol buldu, Mert Hakan bir asist yaptı. Gözler yeni kahramanlarda ama maçın mimarı aslında Ferdi'ydi. İlk üç golde top hep onun ayağına değdi. Attığı gol ise; "anlatılmaz, yaşanır"... Evet rakip zayıf. Ama her maçı zor yapan huyu vardır Fenerbahçe taraftarının. Kadıköy'ün rüzgarlarında sabırsızlık yönü var. Tadic'i gördükten sonra rahatladılar... Baktılar oyuncular nefes aldırmıyor karşı tarafa keyifleri yerine geldi. İlk golle birlikte her şeyin değişeceğinin farkındaydılar ve oyuncular da buna cevap verdiler. Dzeko'nun dördüncü goldeki asisti, bir pas nasıl böyle ölçülü ve kaliteli atılır rejisine girer. Geçen sezonun çizgi defansı olmadı hiç. Rakibi ofsayta düşürmek için de uğraşmadılar. Osayi, Djiku ve Ferdi'nin süratları, rakibin "sızma" seçeneklerini çıkmaza soktu. Yine Tadic'e dönelim. Çok konuşacağız O'nu. Ferdi ile ritim yakaladıklarını da gördük. Kent ile Osayi'de bu daha yok. Kadroya daha girecek oyuncular da olacak. Zamana ihtiyaçları var ama Koç-Kartal ikilisi "tabanca" gibi bir takım yapmışlar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Szymanski, Mert Hakan, İsmail Kartal, Tadic, Dzeko, Osayi, Fenerbahçe, Crespo, çizgi defans, Kadıköy, Djiku, Ferdi

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Senarist Arda! Yapsınlar bekliyoruz!! Haziran ateşi!!

GÜNÜN DİĞER YAZARLARI

10 numara 5 yıldız!
Emre Bol 10 numara 5 yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor