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Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

04 Mayıs 2023 | Perşembe

İstediğini aldı

Maçın hikayesini üç gün önceki mücadele üstüne yorumlayanlar, ayrı stratejilerin hesabını yapmadılar. Birisinde kazanılması gereken puan vardı, dün akşam ise ikinci maç öncesinde avantajlı skoru almaktı hedef. Bu durum karşımıza daha öne oynamak isteyen, rakip sahada baskı peşine düşen Sivasspor'u çıkardı. Rıza Hoca, Kadıköy'de savunmak istediği bir skor istiyordu ki, planlarını da Fenerbahçe'nin zaafları üzerine kurabilsin. Jesus, beklediğimiz sert rotasyonu yapmadı. Takım dengesini bozmadan, lig maçında oynatmayacağı Arao ve İrfan can Kahveci'ye de şans vererek, Mert Hakan'ın temposundan faydalanmak istedi. Fenerbahçe istediği pozisyonları da buldu, golün peşinde de dolaştı ama maçın anlamı onları sonucu zorlamaya itmedi. Beraberliği ceplerine koyarak, rakiplerini de cesaretlendirmeden oynadılar. İkinci yarıda tamamen düşük viteste kalıp, öne koşularda da istekli olmadılar.

Valencia'nın "bakıma" alınması, Giresun maçına saklanması doğru karar. Ama Joao Pedro'ya hala bu kadar güvenilmesi enteresan. Lig maçında stoperlerin gölgesinde kalmıştı, dün de topu kontrole alıp, takımını öne taşıması beklendi. Halbuki Serdar Dursun üç gün önce oyuna girip, bu dengeyi sağlamıştı. Arao müthiş bir oyun aklı ve pas temposu ile oynadı dün. Ferdi Kadıoğlu üç pozisyon oynadı 90 dakikada… Luan Peres maç eksiğine rağmen ne kadar usta olduğunu gösterdi. Yedi aylık ayrılığın defans kalitesine çok şeyler kaybettiğini gördük. Zor deplasman, zor rakip… Gerilimi yüksek maçı, hazırlık karşılaşması temposunda oynayıp bitirmek. Fenerbahçe aklın ve kupanın yolunda istediği gibi gidiyor.

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Etiketler :
Sivasspor, Rıza Hoca, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, Joao Pedro, Valencia, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan

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