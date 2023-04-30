Yanlışların galibiyeti!

Sahanın belki de en "verimsiz" oyuncusu Rossi'nin maçın en "kritik" ismi olması… Futbolun kendi içindeki cilvesinde, "hesaplanamaz" ihtimali yaptı Rossi. Sahanın her köşesini tutmuş, her oyuncuya kontrol getirmiş Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u, Rossi'nin topla bu kadar mesafe kaydedip, risk alıp, gol vuruşunu yapacağını düşünemedi. Maçın "kırılma" anıydı. Fenerbahçe son beraberliğin "ölü toprağını" attı üstünden. "Kazanırız" inancını kazandı ve maçı yönetmeye başladı. "Yönetmek" derken, iki oyun aklı vardı; İrfan Can ve Arda Güler… İki dakika arayla ayrıldılar oyundan. İrfan Can ikinci kez, benzer pozisyondan kırmızı görüyor. İlki Galatasaray maçındaydı. Takımın en güvenilir oyuncusu olması gerekirken acemilik neden? İsmail Yüksek hamlesi doğru ama Arda Güler tercihi anlamsız. Pedro varken… Veya Peres dururken… Rakibe bu kadar kontrol verirseniz, hata da yapacaksınız. "Tecrübeli" Jesus geçen maçlardan ders almamış. Rıza Hoca'nın planları doğruydu. Yatabare üstünden defansın arkasına adam kaçırmaya çalıştı. Fenerbahçe defansının çizgide yaptığı hataların peşine düştü. Pozisyonları da, golü de buldu. Ön taraf baskısında doğru isimleri seçti, top kayıplarından da faydalandı. Takımını yeniden yarışın içine sokan isim Ferdi oldu. Kendisinin hedef seçilmediği iki pozisyonda da aklını, çabukluğunu ve en önemlisi kazanma arzusunu kullandı. Arao maçın gizli kahramanı.