İpler kopmuş!

Kayserispor maçından sonraki Ali Koç açıklaması ve Vitor Pereira vücut dilini bir araya getirdiğinizde, iki tarafın birbirinden vazgeçtiğini anlarsınız.

Sadece Göztepe beraberliği değil, "yanlıştan dön" diyen yönetimle "dalga" geçercesine on birler kuran, kulübeden maçı izlemeye başlayıp, sadece gol olunca mimik değiştiren bir yönetici oldu Pereira… Yaptığı açıklamalar hep tribünlere yönelik. "Aileyiz, savaşacağız, karakter koyduk vs" diyor.

"Ne oynadın?" diye sorulduğunda, tek şutla bitirdiği Göztepe ilk yarısı için, "Bir çok pozisyonumuz vardı" açıklamasını da yapıyor.

Yani; ipler kopmuş, amiyane tabirle; kayış sıyrılmış… Peki bu güvensizlik içinde, zirvede iddiasını sıcak tutmayı başaran "tek büyük" olmanın sırrı nedir?

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Çok kişi beğenmese de Fenerbahçe'nin kadrosunda Süper Lig'in üstünde en az 8 oyuncu var.

Sistem veya takımın kendi oyunu yeterli olmadığında bu isimler devreye girip, sonucu değiştirme becerisini sahaya getirirler.

Problem burada başladı esasında.

Pereira yetenekleriyle çatıştığı, onlara uygun oyunu benimsemediği için kazandığı maçlarda bile hep bıçak sırtında oynadılar. Göztepe maçında, sahanın en iyisi İrfan Can'ın oyundan alınması bile Pereira'nın Türkiye'yi ve takımını nasıl "anlamadığını" gösteren örnek.

Başından beri ısrar ettiğimiz 4-2-3-1 bu yüzden kilit diziliş.

Bu şablonda elindeki en değerli oyunculardan maksimum verimi almayı başarabilirsin.

İrfan'ı ön liberoda da oynatabilir, Mesut'u forvet arkasında da değerlendirebilirsin. Valencia'yı santrafor da oynatırsın, kenarlarda da. Seçeneklerin de artar, sahadakiler de en iyi bildiklerini yaparlar.

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Rizespor galibiyeti sadece skor olarak değil, oyun açısından rakibi domine edebileceklerini gösterdiler.

Beşiktaş maçına Valencia ve İrfan'ı da kadroya katarak çıkacaklar. Bir kazanma sürecine girmek üzereler.

Bu yüzden koşan ve mücadele eden bir takıma sahip Fenerbahçe'nin gol için yeteneklerine ihtiyacı var.

Çünkü başka takımlar gibi sistemle kazanmıyorlar.

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Devre bitimine kalan dört maçta Gaziantep karşılaşması en zoru olacak. Direnen bir takıma ve Fenerbahçe'yi iyi tanıyan Erol Bulut gibi bir teknik adama karşı oynayacaklar. Karşılarında tek yönlü bir takım da olmayacak.

Eğer Pereira yine "beşli" sistemi seçerse, aynı düzendeki iki takımın birbirini çözmesini bekleyeceğiz.

Buradan üç puanla çıkmak, kadronun enerjisini tetikler. Beşiktaş maçını da başkalaştırır ve dörtte dördü de peşinden getirir. Bu süreç dörtte dört ile geçilirse, devre sonunda Trabzonspor'la puan farkı sekize iner. Çünkü onlar da geriye giden sürece girdiler.