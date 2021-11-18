Kötü günlerin maçı!

Derbinin kaybedilmesi Vitor Pereira kararını hızlandırabilir ama G.Saray maçları kötü günlerde F.Bahçe'nin imdadına yetişmiştir.



1- Fenerbahçe, Galatasaray derbisine nasıl bir oyun anlayışla çıkmalı?

Rakip kadar zorlu olan bir stada gidiyorlar. Bu nedenle maçın hikayesi ilk 20 dakikada olacak. Taraftarıyla birlikte Galatasaray büyük baskı yapacaktır. Bu süreyi rakibe fırsat vermeden geçmesi lazım. Son dönemlerde Fenerbahçe iyi mücadele etti ve kalesini iyi savundu. Bu kez kadro kalitesi olarak daha denk bir takımla oynayacaklar. Bu noktada taktikten ziyade duruş önemli. Pereira yine 5'li defansla oynamaya kalkıp, işi kontra atağa bırakabilir. Ancak maçın hikayesini iki takımın da kendi içinden çıkaracağı kahramanlar yazacak.



2 - Oyuncu tercihleri konusunda kimler öncelikli olmalı?

Büyük maçları büyük oyuncularla oynamalısınız. Bu nedenle Mesut Özil ve İrfan Can, Fenerbahçe'de oyunun liderleri olur. Buradaki kritik nokta Fatih hocanın tek tek merkez orta saha ile oynaması. Fenerbahçe'nin Sosa, İrfan Can ve Mert Hakan'ı orta sahayı rakibe bırakmayacağını düşünüyorum. Düğümü de iki tarafın orta sahalarının kalitesi çözecek.



3 - Derbideki yenilgi halinde F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı mı?

Çok daha önce alınmalıydı. Pereira ile Fenerbahçe'nin gelişemeyeceği, yürüyemeceği çok net gözüküyor. Ama G.Saray maçları kötü günlerde F.Bahçe'nin imdadına yetişmiştir. Kaybedilmesi Pereira kararını çabuklaştırabilir ama kazanılmasıyla krizi aşıp daha moralli bir şekilde lige tekrar başlatabilirler. Esasen aynı sorun Beşiktaş'tan sonra F.Bahçe'ye de kaybederse G.Saray için de gündeme gelebilir. Ligde ciddi bir krizin içine girerler. Kısacası; kriz kapıyı iki takım için de çalıyor.



4 - Defans performansının öne çıktığı Fenerbahçe, ligde üst üste 7 maçtır gol yiyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

Fenerbahçe'nin defansif sıkıntısı yeni değil. Öyle oyunculara sahipler ki, rakip pozisyona girmese de onlar sokmaya başlarlar. Bir de bunun üstüne 3'lü defans saçmalığı ile kanat zafiyetini de eklediler. Birçok golü kanat akınlarından yediler. Bunun üstüne 3-4 maçta duran top golleri de eklendi. Bu derbiye de nasıl yansıyacağı oyuncu konsantrasyonuyla ilgili olacak. Çünkü iki hocanın da ilk hedefi kaybetmemek olacaktır. Yani dengeli, mücadeleci, rakibe çok alan bırakmayan bir oyun izleyeceğiz. Tabii Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'nin bu maça mental olarak çok özel hazırlanması lazım. Hem büyük maç hem de 50 bin seyircinin önünde olmak onun için kolay olmayacak.

