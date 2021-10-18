Yaptılar yapacaklarını !

Üçüncü dakikada öne geçmek Fenerbahçe'nin beklediği değildi.

Ancak 23'te gelen ikinci sarıdan kırmızı, kimse için sürpriz olmadı.

Kim Min Jae, faul olduğu tartışılan bir pozisyonda, Ali Şansalan'a istediği fırsatı verdi. "Fırsat" derken, maçı izleyenlerin Nwakame'nin şiddetli itirazdan görmediği sarı kart ile Gustavo'nunkini karşılaştırırsanız, bunun nedenini de anlarsınız.

Böymesine kritik bir maçı iki takım adına da kötü izlenimleri bulunan genç bir hakeme vermekti ilk hata.

Sonrasında genç Altay'ın ikramı geldi. 10 kişi kaldıktan saniyeler sonra skorda eşitlik sağlandı.

Bir nefes almaya bile "fırsat" bulamadan, "yenilmemek" emrini uygulamaya çalıştı Fenerbahçe.

Akla gelecek en kötü senaryo ile karşılaştılar.

Pereira, eksilen bölgeye Gustavo'yu çekti, Mesut Özil'i de merkez ikiliye. İkinci yarı başladığında da "beşli savunma"dan vazgeçmedi. 4-4- 1'i deneyerek orta sahada sayıyı eşitleyebilirdi halbuki.

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Ya da Mesut ve Rossi ile savunma yapacaksa, bunu becerebilenler ile oynardı, niyetini anlardık. Rakibin analizinden uzak, kendi takımının yapabileceklerinin farkında olmayan bir teknik direktörü var Fenerbahçe'nin.

10 kişi ile yediği baskıya, rakibi aynen devam etsin diye strateji kuramayan, denenmiş ile devam eden, "şahane seyirci"… Topu rakibe bırakıp, tempoyu düşük tutmak, kırılgan ortamda hatayı da peşine taktı elbette.

Szalai – Cornelius mücadelesinde sadece "teması" faul gören FİFA hakemi, ilk gördüğü doğruyu, yanlışa çeviren bir de hakem varken, farklı sonuca davetiye çıkarıldı elbette.

Tabela bu sezon da hakemlerin Fenerbahçe'ye nasıl baktığını, hani fırsatlarla karar vereceklerini gösteriyor bize.

Pereira ve oyuncularının bu rüzgara kendi sakarlıklarını ve hatalarını katmasını da izledik katmerli şekilde.