Tereddütsüz Mesut

Pereira gol yemek istemiyor. En net taktiği bu aslında. İçerdeyse üçüncü bölgede, deplasmandaysa ikinci bölgede baskısını kuruyor. Amaç; rakibi dengesiz yakalamak.

Hatay deplasmanını hatırlayın;

70'e 30 topla oynama oranı ile iki gol 14 gol pozisyonu elde ettiler. Pazar günü de farklı olmayacak. Trabzonspor'un kazanma iştahı, bu maçta Fenerbahçe'nin silahı olacak. Alan savunması içinde Bakesetas'a baskı yapmalılar. Hamsik'in sakatlığında, Nwakaeme dışında etkili silahı da kalmıyor Trabzonspor'un.

Mesut Özil tereddütsüz oynamalı.

Mesut ile F.Bahçe yeniden buluşmalı.

Yok dinlenmeli, yok hastaydı derken bu birliktelik zarar görüyor. Mesut bu sezonun Valencia ile birlikte en yararlı oyuncusu.

O'na 1. sınıf davranmak zorundasınız.

Çünkü problem yaşayacağınız maçlarda Mesut'a ihtiyacınız olacak.

BÜYÜK KARŞILAŞMALAR KENDİ YILDIZLARINI YARATIR

Büyük maçlar aslında oyuncuların konsantrasyonunu yükseltir. Bu maçlar kendi yıldızlarını da yaratır. Mesut oynayacak ama hep göz hapsinde olacaktır.

İşte bu anları değerlendirecek diğer oyuncularınız sorumluluğu alırlar.

GUSTAVO'NUN YANINA EN UYGUN İSİM MERT HAKAN

Maç Mert Hakan'ı çağırıyor. Hem temposu olan, hem de öne oynayan bir oyuncu. Sosa'nın iyileşmesi ile birlikte Pereira duran topları da düşünürsek farklı bir karar verebilir. Ama maç temposu çok önemli. Bu nedenle hem Sosa, hem de İrfan Can değişiklik zamanını bekleyebilir.

Zajc'ın sezon başı çıkışı önemliydi.

Ama Gustavo ile birlikte baskı altında oynadıklarında top kaybediyorlar.

Profilden gittiğinizde Mert Hakan veya Sosa doğru seçimler

BAKASETAS VE NWAKAEME'Yİ DURDUR, HATLARI KES

Hamsik ve Bakasetas'ın oyunu yönettiklerini söyledik.

Bir de Nwakaeme var.

Cornelius bu oyuncuların getirdiği topları bekleyecek. Yani Trabzonspor'un sol, Fenerbahçe'nin sağ kanadı arasında çok sert bir mücadele olacak.

Ligin en sabırlı takımı Trabzonspor.

Golle sonuçlanan ataklarının arkasında 40 saniye var. Fenerbahçe'de ise 26… Bu pas köprüsü içinde Bakasetas'ın rolü çok büyük. Oynarsa aynı dikkati Hamsik'e de vermek gerekir.

Defans kurgusunda problemler yaşıyorlar.

Ciddi zamanlama hatasına sahip oyuncular var. Bu da bire birlerde Fenerbahçe için "duran top şansı" demek.

İkı takım da çok iyi kalecilere sahipler.

Gerçekte maçı kazandıracak olan fizik olarak kimin daha diri kalacağı ile kimin daha az hata yapacağı…

ALTAY'IN KALEDEKİ PERFORMANSI ÇOK ÖNEMLİ

Trabzonspor kanatları çok kullanıyor, özellikle de solu.

Bu nedenle defansın merkezi ve kaleci Altay'ın performanslı çok önemli olacak. Sahada "kora kor" bir mücadele göreceğiz. Trabzonspor pasla gelerek hücuma çıkıyor, Fenerbahçe ise bir an önce rakip kaleye gitmek.

O nedenle ikinci bölgede neler olacağını görmeliyiz. Sadece Berat ile kalırsa Abdullah Avcı, bu Fenerbahçe için nimet demektir. Çünkü Hamsik'de soru işaretleri var.Yine de, büyük maçların önceliğinde "yenilmemek" vardır. İlk golü atan takımın kazanacağını düşünüyorum. Öne geçmek Fenerbahçe adına planların tutması demek. Berabere süren maç Trabzonspor'u riske zorlar.

Trabzonspor öne geçerse, Fenerbahçe'nin planlarını bu kez Abdullah Avcı kullanır. Bu yüzden beraberlik ihtimali çok yüksek.