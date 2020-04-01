Messi’den dersler!

Sadece biz değil, Dünya krizde.

Bugün (1 Nisan) UEFA yol haritası için ilk toplantısını yapacak. "Ne yapacağız?" diye soracaklar birbirlerine, ilk dertleri sağlık gibi görünse de, esas sorunu "endüstriyel futbol" oluşturuyor.

Kısacası, "paralara ne olacak?" parolasıyla, krizi nasıl bitirebileceklerinin yolunu arayacaklar.

Yaşamak için "para lazım" diyorlar, bizden de çok ses var böyle.

Barcelona Kaptanı Messi takım arkadaşlarıyla konuşup, sözleşmelerindeki rakamın yüzde 70'inden vazgeçtiklerini açıkladı.

Hem kulüplerini bu dönemde korumak istediler, hem de çalışanlar için ayrıca fon oluşturdular.

Bu arada Messi, kulüp yönetimini de krizi iyi yönetmedikleri için eleştirdi.

France Footbal kapak yaptı Arjantinli'yi.

Bir devrimin öncüsü olarak görerek. "para" diyenlere, aslında gerekenin buğdayın yetişeceği tarlayı ve ekecek çiftçiyi "yaşatmak" olduğunu gösterdiği için.

Kulüp yoksa futbolcu yok, futbolcu yoksa futbol yok...

Bu nedenle hem bizim Federasyonumuz, hem de UEFA önce kulüpleri yaşatmanın peşine düştüler.

Maç oynanmadığı için gelirleri biten, borçları boylarını aşmış.

Santral memurunun bile maaşını ödemek için çareler arayan kulüp kaynıyor ortalık.

Ama öncelikle bizim tartışmamız kim şampiyon olacak, lig tamamlanacak mı? Şeklinde.

Can derdi bitince, "canan" geliyor sırada. Ama bitmedi. MEB Ziya Selçuk okulların eylül'de bile açılamayabileceğini belirtti.

"Bütün eksikler tamamlanır, sağlığın telafisi yok" diyerek.

Corona salgını 15 günlük bir şey değil görüldüğü gibi.

Azalacak ama bir süre bitmeyecek.

Yeniden ivmelenmemesi, sosyal izolasyona bağlı.

Bulaşacağı kimse kalmayınca ömrünü tamamlayacak.

Ya da bilim adamları tedaviyi bulduklarında.



HOŞ GELDİN FATİH HOCA

Semptomları azalınca, doktorlar Fatih Terim'in tedavisine evde devam edilmesine karar verdiler.

Bu rutin uygulamayı, komplo teorisine çevirenler de oldu.

Virüsü alan yüzde 80'in enfekte olduğunun farkına varmadan hastalığı geçirdiği bir görüntüde, Tıp; ağır geçirenler için yatakları olması için uğraşıyor.

Fatih Hoca'ya "Hayata hoş geldin" diyorum buradan.

Tüm sevdiklerinden izole geçirdiği bir hafta boyunca bir çok kararını düşünmüş, muhasebe yapmış ve hırslarını bilemiştir mutlaka.

Corona'dan sonra bölümünde başka bir Fatih Terim göreceğimize eminim.