Korona’dan önce ve sonra

Güzel bir projeksiyon duydum; "Yıllar sonra torunlarımıza deprem (Elazığ) olduktan sonra, Suriye'de çatışmalar vardı. Mülteciler ülkemize geldi ve arkasından Korona virüsü Dünya'yı sardı" dediğimizde, "Yine sallamaya başladı bizim ihtiyar" diye düşünecekler.

Sporsever olarak bile felaketin tanımını kendimize göre yaparken, yenisi karşımıza çıkıyor.

Fenerbahçeliler için 20 yıl sonra Kadıköy'de G.Saray'a kaybetmek kabustu.

Sonrasında yedi haftalık galibiyetsizlik dönemi geldi.

"Bu kadar da olur mu?" diye isyan edip, yönetimini topa tutarlarken, şimdi herkes gibi Korona derdine düştüler.

Trabzonsporlular 30 yıllık aradan sonra şampiyonluğun kokusunu alıyorlardı.

Takımları lider oldu, istim üstündeydi; bir anda ligler ertelendi.

Bir özlemin dineceğini düşünürken, şimdi anne-babalarının sağlığı için tedbir almalılar.

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Bu nedenle Korona'dan önce (CÖ), Korona'dan sonra (CS) dönemine girdik artık.

Klopp'un dediği gibi; "futbol en önemsiz şeylerin, en önemlisi" halinde artık.

Hani "hayat - memat meselesi değil, daha acildir" yorumu, bir anda hükmünü kaybediverdi.

Yine de 17 Nisan önümüzde duruyor. "Başlayabiliriz" dedi Mehmet Sepil. Biyologlar pek umutlu değil ama hedef koymak ve sıcak kalmak önemli. Bir tarih varsa önümüzde, en azından işleri boş vermez, bir planlama yaparız.

İslamın bize önerdiği gibi, "Yarın ölecekmiş gibi ibadet et, hiç ölmeyecekmiş gibi çalış"...

Günün kabusundan korunmaya çalışırken, öte taraftan biteceği anlar için de hazırlık yapmalıyız.

Yoksa hayatın da anlamı kalmaz.

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Elbette endüstriyel futbolun derdi: para... Maçlar oynanmadığı anda sistemi finanse edecek maddi güç hiçbir takımda yok.

Öylesine büyük rakamlara ulaştı ki piyasa, şimdi "nasıl olacak?" kaygısı büyüyor.

Ödemeleri nasıl yapacağız endişesini, ilginçtir iki kulüp;

Fenerbahçe ve Beşiktaş minimum düzeyde hissediyorlar.

Çünkü bu iki kulübün, bundan önceki başkanları; zaten birkaç yıllık yayın ve tribün gelirlerini factoring firmalarına kırdırıp, parayı alıp; harcamışlar.

Ali Koç'un da, Ahmet Nur Çebi'nin de zaten bu gelirleri yoktu.

Onlar farklı çareleri düşünüyorlardı ama bu duruma hazırlıksız yakalananlarda durum daha vahim.

Ağzına sağlık Gürkan Hoca

Doktor Gürkan Kubilay'ın Korona salgını ile ilgili yayınını A Spor'un sosyal medya adreslerinden bulup, izlemenizi de öneririm. Tane tane bilgi almak ve ne olacağını öğrenmek istiyorsanız, kafanızda soru işareti kalmaz.

Gürkan Hoca'nın bilgisine, emeğine, ağzına sağlık.