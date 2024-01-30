Ağırlığını koydu

Fenerbahçe'yi seyrediyorsun gergin, Galatasaray'ı seyrediyorsun o da gergin. İki gergin kol kola gidiyorlar. Dün gece ilk yarı Gaziantep bir deplasman takımı nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Çok katı defans yapmadılar, iyi toplarla çıktılar, pozisyonlar da buldular. Galatasaray ise bir türlü istediğini yapamadı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda golü bulup da devreyi berabere kapatamadı. Haliyle strese girdiler.

İkinci devre Galatasaraylı oyuncular içerde doğru işler yaptılar. Kenarda Okan Buruk da doğru işler yapınca maç döndü. Aslında ikinci yarı Okan Buruk taze kuvvetleri alırken, Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica seyretti. Ne zaman mağlup duruma düştü o zaman aklı başına gelmeye başladı. Kenarda oturmak maç seyretmek değil. Okan Buruk dün gerekli değişiklikleri yaparak oyuna ve maça ağırlığını koydu. Tamam iki takım arasında kalite farkı var ama Gaziantep ikinci devre bu kadar mahkum oynamamalıydı. Deplasmanda kendinden daha kaliteli ayaklara sahip bir takıma karşı bu kadar mahkum oynarsan defans nefes alamaz, yorulur ve hata yapmaya başlar. Hani bir cümle vardır ya; "Bu sıcağa kar dayanmaz" diye. Maç o hale geldi ve Galatasaray'ın ataklarına Gaziantep dayanamadı. Sarı-kırmızılılar maçı koparıp aldı.

Galatasaray seyircisi takımı için büyük avantaj. Çünkü maçtan hiç kopmuyorlar. Sahada futbolcular oynuyor, onlar tribünde baskı yapıyorlar yani vazifelerini. Bir de şu var üç şutun da direkten dönmesi sarı-kırmızılılar için büyük şanssızlıktı haliyle. Şans biraz yanlarında olsa bu maç daha rahat bir şekilde geçilebilirdi. Tabiri caizse dün akşamki maçta toplar da direkten döndü, Galatasaray da. Hakem Arda Kardeşler'e fazla iş düşmedi, kötü de maç yönetmedi.