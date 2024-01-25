Pozisyon penaltı

Tekmili birden enteresan bir maç. Her şey var; Aşk, ihtiras, kin hepsi var. Sahadaki iki takımın mücadelesi de güzel. Biri haddini bilerek oynuyor, diğeri "Mutlak kazanacağım" diyor. "Mutlak kazanacağım" diyen oyun disiplininden hiç uzaklaşmıyor, dakika 60-70 olmasına rağmen oyun disiplinini bırakmıyorlar. Fenerbahçe için güzel olan da zaten bu. Rakip de kendi oyununda ısrar edince maç bir yerlerden bir yerlere geliyor. Ancak şu bir gerçek, maçın bir numaralı kahramanı ve adamı Başakşehir kalecisi Volkan Babacan. Müthiş oynadı, zamanında toplara çıktı, açıları kapattı, her şeyi yaptı. Dün gece direktörü İsmail Kartal da doğru işler yaptı. Çıkması gerekenleri çıkardı, bırakması gerekenleri sahada bıraktı. İş geldi 90+'lara...



Bir şut pozisyonunda Başakşehirli oyuncu hiç gereksiz yere dirseğini açarak topa müdahale etmeye kalktı. Hiç gereği yok! Sen orada kolunu kapat çarpsın, hakem veremez. Sen kolunu açıp hamle yaparsan çalar penaltıyı. Zaten futbolcunun vücut diline ve suratına bakın, dönüp hakeme bakıyor. Ve hakem VAR'ın müdahalesi olmadan penaltıyı veriyor. Bence doğru bir penaltı. Başakşehirli oyuncular karara neden bu kadar fazla itiraz ettiler anlayamadım. Acaba topun ceza alanı içinde mi, dışında mı olduğuna itiraz ettiler? Aslında orada acemiliği yapan kendi arkadaşları. Ne gereği var orada dirseğini açıyorsun! Belki de "Ya bu kadar mücadele ettik işin sonuna geldik bu kadar. Penaltıyla kaybediyoruz" diye itiraz oldu.



Ancak Başakşehirli oyuncular önce 45'te atılan kendi arkadaşlarına kızsınlar. Figueiredo, alakasız alanlarda hiç gereksiz iki sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı. Ondan sonra hani 'otobüs çekme' tabiri vardır ya, otobüsü çektiler kale önüne. Tam işi bitiriyorlardı ama bir penaltı!



Böylesine gergin bir maçta hakemin kararları kötü değildi. En beğendiğim olayı da uzun zaman sonra gördüğüm yanlış yerden atılan tacı doğru yerden attırdı. Hem de diğer balta hakem arkadaşlarının yapmadığını yaptı! Balta hakem arkadaşları "Oradan atma buradan at" diyorlardı, tekrar aynı takıma attırıyordu. Bu doğrusunu yaptı ve tacı rakip takıma verdi. Demek ki saat 24 saatte iki kez doğruyu gösteriyor! Güzel bir maç oldu. Son dakikalardaki itirazlar, tartışmalar, havada uçuşan kartlar olmasa daha da iyi olacaktı. Herhalde G.Saray ve F.Bahçe'nin, bundan sonra oynayacağı maçların çoğu böyle geçecek.