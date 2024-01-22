Yola devam...

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YUKARIDAKİ çekişme devam ediyor. Fenerbahçe sahasında hem futbolcularıyla hem de teknik adamıyla hatalar yapınca Samsun'u puan verdi. Bunu hiç beklemiyorlardı.

Trabzon'da da Galatasaray rakibini eksik yakalayınca hiç acımadı. Arada büyük fark vardı kalite olarak. Zaten bu da skora yansıdı.

Bunlar öyle maçlar ki Fenerbahçe'nin İstanbul'daki beraberliği, Galatasaraylı futbolculara tabii doping oldu.

Yine geldiler aynı hizaya.

Hani namazlarda saf tutarsınız ya ligde de onun gibi. Biri hata yapıyor veriyor puanı, bu sefer öteki hata yapıyor veriyor puanı.

Anlaşıldı ki bu sezon sonuna kadar gidecek. İki takımdan biri geçmiş yıllardaki gibi ummadıkları bir takım veya takımlara takılıp şampiyonluğu verecekler.

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Samsunspor, Fenerbahçe'yi iyi tahlil etmiş. Güzel kapandılar.

Toplara uzun uzun vurarak çıkmadılar, pas yaparak çıktılar, Fenerbahçe'nin hızını kestiler.

Fenerbahçe de kapalı defansı yaramadı gelen pozisyonları da kaçırınca moralleri bozuldu. Ancak en büyük hatayı İsmail yaptı.

Çünkü bu tip takımlara karşı kilidi kıramıyorsan kapıyı kıracaksın. O zaman sana ne lazım, çift santrfor.

Özellikle içeride oynuyorsan...

Gelen o topları biri indirecek, biri karıştıracak, diğerleri gol yapacak.

Ancak o birini aldı, diğerini oyuna soktu. Halbuki ikisini de yan yana oynatması gerekirdi. Adam zaten senin üzerine fazla gelemiyor.

Nitekim Dzeko çıkana kadar gelen orta adedi Dzeko çıktıktan sonra gelen orta adedine hemen hemen eşit. Yani Dzeko'nun, yani uzun boylu adamın kesinlikle oynaması gereken dakikalarda sen oyundan oyundan alıyorsun. O da sana tepkisini gösteriyor haklı olarak.

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Galatasaray böyle bir sonuçtan sonra iştahla Trabzonspor'un önüne çıktı. Doğru oynadılar, güzel goller attılar, maçı da rahat rahat kazandılar. Zaten bu kadar eksik Trabzonspor karşısında başka bir sonuç düşünülemezdi.

İki takım için de şu klasik cümleyi söylemek lazım; Yola devam...