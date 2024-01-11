Çok farklı

Bu sene ligde çok şey sezon başında belli oldu. En üstte iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray, ortadakiler ve en alttakiler. Bu hafta ligin ilk yarısı bitiyor. Artık en alttakiler de yavaş yavaş belli olmaya başlayacak herhalde. Çünkü o kadar kötü bir futbol ekonomisine sahibiz ki bu işler gittikçe daha da açılacak ve Süper Lig çok zevksiz bir hale gelecek. Oynatın bakalım Fenerbahçe ile Galatasaray'ı bir sezonda 8 defa bıkarsınız. 2 defa oynatın herkes keyif alır. Bunun kötülüğünü meşhur play-off sezonunda gördük. Öyle bir sistem kurulmalı ki aşağıdakileri yukarı çekeceksin. Bizim sistem yukarıdakileri daha yukarı alıyor alttakiler de dibe vurduruyor. Bu skorları Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başka maçlarında daha çok görürüz. Dün Konya ne defans yaptı ne hücum yaptı. İnsan hiç olmazsa birinden birini iyi yapar. Fenerbahçe hiç zorlanmadı. Kaptırdıkları toplara hemen pres yaptılar. Çabuk geri kazandılar. Fazla enerji harcamadan tekrar rakibin üzerine gidip gol yağdırdılar.



Şöyle baktığınız zaman eğer bu iki takım tam kadrolarıyla çıkarlarsa rakiplerinin pek şansı yok gözüküyor. Hani diyoruz ya "Maç oynanmadan kazanılmaz", bizde kazanılır gibi oluyor. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe göze hoş gelen işler yaptı. Verkaçlar, indirmeler, bindirmeler. Kaliteli goller atıldı. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle ve skor sebebiyle tempo biraz düştü ama yine skor arttı. Maçta hakem için konuşulacak fazla bir şey yok. Fenerbahçe'nin penaltısında pozisyon net penaltı. Ama ofsayt var mı? 10 dakika baktılar. Öyle bir ofsayt mı değil mi pozisyonu değil ama uymak zorunda kalıyorsunuz Serdar Aziz'in bir pozisyonu var net sarı, kırmızı verse bir şey diyebilir misiniz? Ama Serdar böyle kontrolsüz bir adam. Onun için Fenerbahçe acilen, yıldırım hızıyla Bonucci'yi transferin 1. gününde İstanbul'a indirdi.