Düdüğün adaleti!..

İki maç arka arkaya olunca iki büyük takımı daha iyi değerlendiriyorsunuz. İkisinde de üst düzey oyuncular sakat ama Galatasaray'da bu bariz belli oluyor. Fenerbahçe'de fazla hissetmiyorsunuz. Nitekim dün sarı-lacivertliler, çok rahat işi bitirdiler. Çünkü neticeye tesir edecek etkili oyuncuları vardı. Bir de sahneye Cengiz Ünder çıkınca ibre bir anda değişti hatta maç ilk yarıda bitti. Cengiz Ünder geldiğinde iyi değildi. İrfan Can sezona iyi başlamıştı, rekabet ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe iyi de para verilmişti Cengiz Ünder'e. Bir de yerli oyuncu avantajı vardı ama o bir türlü bekleneni veremedi. Sebebini o daha iyi biliyordur herhalde. Nitekim bazı önlemleri almış ki dünkü Cengiz Ünder'i seyrettik. Bu maçta hakemlik de fazla bir şey olmadı zaten.



Günün ikinci maçında Galatasaray çok zorlandı. Sarı-kırmızılılar Konyaspor'un istediği gibi oynadı. Özellikle ilk yarıda göbekten Konyaspor ceza alanına dalmaya kalktılar. Olmadı, oyunu kenarlara götüremediler. Galatasaray'ın omurgasındaki dört oyuncu sakattı. Bir tek Muslera oynuyordu, sağlamdı. Konyaspor zaman zaman iyi ataklar yaptı, iyi pozisyonlar da yakaladılar ama atamadılar. İstanbul'da bunları kaçırırsan mağlup olursun. Çünkü yalnız rakiplerinle oynamıyorsun bu şehirde, bir de hakem gerçeği var. Baktı ki Galatasaray zorlanıyor, Ali Şansalan dedi ki; "Bir omuz vereyim." Konyaspor'un lehine bir faul çalmadı, o top döndü Galatasaray lehine bir faul çaldı, o top döndü gol oldu. Ondan sonra herhalde utanmış olacak ki Konyaspor lehine iki üç tane saçma sapan faul çaldı. Bu çaldıkları tabii ki suçluluk duygusuydu. Konyalı oyuncular itiraz ettiler ama baktılar ki sarı kart, kırmızı kart gelecek "Biz bu hakemi Allah'a havale edelim" dediler, bıraktılar ve doğruyu yaptılar. Zaten dün gece Galatasaray'ın gol atması için ya duran toplarda Abdülkerim'in ceza sahasına girmesi gerekirdi veya karambolde atacaklardı. Nitekim öyle de oldu. Maçın skoru farklıydı ama maalesef bu skor düdüğün adaletsizliğinden geldi. Konyaspor'un formasıyla kalecisinin formaları hemen hemen aynı renkteyken hakem bu renge nasıl izin verdi? Zaten bunu bile göremeyen bir hakem maçı nasıl idare etti artık siz düşünün!