Gazoz!

Yazıyı yazmaya başladığımda skor 3-2 Antalya lehine, bitime 7 dakika var. Sahadaki mücadeleye göre Beşiktaş berabere kalır mı, zor gözüküyor. Siyah-beyazıllar, sahada havası kaçmış gazoz gibi mücadele ediyorlar, bir tavır koymuyorlar, bir kişilik koymuyorlar. Ancak herhalde burada Afrika kökenli oyuncular ile diğer oyuncular veya teknik kadroyla bazı oyuncular bayağı bir sorunlu herhalde. Aboubakar, Sergen Yalçın döneminde geldiğinde güzel işler yaptı sonra kasığı attı, az daha şampiyonluk gidiyordu. Kasık öyle bir şey ki kimse anlayamaz. Fakat bu sefer de ateşi artmış ishal olmuş herhalde. İlk yaptığı olaydan sonra öyle futbolcuyu kulüpten içeri sokmamak lazım ama maalesef bizde bırakın sokmamayı kurtarıcı olarak alıyorlar ve baş tacı yapıyorlar. Antalyaspor biraz daha tempo yapsa Beşiktaş'ın karşı gelecek hali yok ama o da ayağına gelen fırsattan faydalanamıyor.



Farkı aç rahat rahat oyna! Maalesef büyüklerin dışındaki takımların psikolojik durumları böyle. Antalyaspor normal futbolunu oynasa çok rahat kazanacağı bir maç ama işte karşısında büyük takım olunca psikolojik olarak etkileniyorlar. İlk yarı çok kötü geçiyor. Seyrederken uyuyorsunuz neredeyse ama ikinci yarı biraz daha iyi. Goller olunca hiç olmazsa hareketleniyorsunuz. Antalya zemini yine çok kötü. Bu zemin bir türlü düzelmiyor. Karşıdan yeşil gibi gözüküyor, yakın çekimde rezalet. Beşiktaş'ta Mert Günok yedekte, kalede Ersin oynuyor. Eğer Mert sağlamsa niye oynamıyor? Onu da Burak'a sormak lazım. Beşiktaş öyle bir duruma geldi ki bir kişi hariç, Hasan Arat dışında kimse başkanlığa adaylığını açıklamadı. Şu anki yönetimde olanlar maç kazanınca başkan olma, kaybedince ayrılma hevesindeler. Varın Beşiktaş'ın durumunu siz düşünün. Yalnız şu var kim gelirse gelsin 7 milyar lira'lık inanılmaz bir borcu var Beşiktaş'ın. İşin sonu nereye varır? İçeriden halledebilirler mi, yoksa Arap sermayesi mi gelir bilinmez.