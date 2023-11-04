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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

04 Kasım 2023 | Cumartesi

Göbeği çatladı

Maç başlıyor; Kasımpaşa, Galatasaray ile kafa kafaya oynuyor. Peki ne zamana kadar, golü yiyene kadar...

Golü yedikten sonra daha bir etkili olması gerekirken, sanki 'bu maçı kaybettim' havasına giriyor.

Sonra defanstan çıkarken gene bir top kaybı ve ikinci golü yiyor. Kasımpaşa hemen golü bulunca ise hem sahadaki Galatasaraylılar hem de tribündeki Galatasaraylılar gerilmeye başlıyorlar.

Icardi iğneyle oynuyor deniliyor ama bir futbolcunun iğneyle oynaması çok sıkıntılı ve kötü bir olay. Çünkü iğneyle bir tarafı takviye yaparken, başka bir tarafta sigorta atabilir.

Sağlam oyuncu, her zaman iğneyle oynayan oyucudan daha faydalı olur. Ama tabiki Icardi olunca maalesef Türkiye'de olay değişiyor.

Peki Galatasaray'ın oyunu, sarı-kırmızılı seyirciyi tatmin etti mi, bence hayır... Koştular mı, koştular.

Ama futbolseverler Galatasaray'dan daha farklı bir oyun bekliyorlar. Beklemekte de haklılar.

Şöyle bir seyircisi rahatlatacak, 2-3 farklı kazanılacak bir maç oynayamıyor Galatasaraylılar.

Her an bir gol yiyecek havaları var. Hele kaleci Muslera sakatlandıktan sonra daha da bir tedirgin oynadı sarı-kırmızılılar.

Futbolda bu iş böyle. Büyük takım olabilirsin ama maç zora girince o maçı, o skorla bitirmeye mecbursun.

Futbolda kuralına göre yaparsan, her şey mübah. Galatasaray da dün gece bu maçı 2-1 bitsin diye uğraştı, hele ki uzatmalarda adeta göbeği çatladı.

Galatasaray dün akşam oynayıp kazanınca, topu bugün Fenerbahçe'nin kucağına bıraktı. Çünkü sarı-lacivertlilerin bu akşamki rakibi ne olursa olsun Trabzonspor. Şakaya gelmez.

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Etiketler :
Kasımpaşa, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Muslera, Icardi

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