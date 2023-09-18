Trabzonspor akıllıydı

Trabzonspor-Beşiktaş maçı; herkesin merak ettiği maç... Çünkü Beşiktaş, fazla oynamadan maçları kazandı. Trabzonspor da maalesef istenilen Trabzonspor değildi ilk haftalarda. Trabzonspor seyircisi, tekmeye kafa sokan, pres yapan, çabuk hücuma çıkan, yani gönülden ve damardan futbol oynayan takımı ister. Özellikle ilk yarıda Trabzonspor seyircisinin istediği bir takım vardı sahada. Bu arada tabi ikinci yarıda Trabzonspor bu tempoyu sağlayabilecek mi ve Beşiktaş da Trabzonspor'un bu temposuna karşılık verecek miydi? Maalesef Beşiktaş bu Trabzonspor'un oyununa ikinci yarıda tepki göstermedi, gösteremedi. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinde bile Trabzonsporlu oyuncular oyun şekillerini değiştirmedi. Her giren, çıkanı aratmadı. Fark, daha da açık olabilirdi. Düşünün Beşiktaş'ın Trabzonspor kalesine giden şutu, yani ilk şutu 82. dakikada. Bilmiyorum size maçı uçun uzun uzun anlatmaya gerek var mı. Beşiktaş dün gece kötü değildi çok kötüydü. Trabzonspor da çok iyi mücadele etti, çok akıllı işler yaptı. Eğer böyle devam ederlerse ve böyle mücadele ederlerse ligin üst tarafında kalırlar ve heyecan verirler.



İlk maça gelince; Antalyaspor birinci yarı Kadıköy'de Fenerbahçe'ye futbol dersi verdi. Sahanın her yerinde bastılar, pres yaptılar ve Fenerbahçe bunlara karşılık veremedi. İkinci yarı İsmail Kartal nerede hata yaptığını anlamış olacak ki takımını ona göre oynatmaya başladı. Antalyaspor hücumunda herkes topun arkasına geçti, kalesini korudu, yeri gelince de çıktılar ama 50 bin seyircinin önünde oynuyorsan ve büyük takımla oynuyorsan puan almak için 2 gol atman yetmez ama Antalya 2 gol de atsa puan alamadı neden çünkü arada kalite farkı vardı. İyi oyuncular öyle yerde sahneye çıkıyorlar ki imzayı atıyorlar sonucu sağlıyorlar. Hakemler için de birkaç cümle yazmak istiyorum; bunlara eğitim verilirken acaba diyorum 'ufak tefek şeylere faul çalmayın, oyun biraz oynansın' mı dediler. Çünkü seyrettiğim maçlar eğer bunları dedilerse aferin onlara çünkü ne kadar düdük çalarsan, oyunu ne kadar kesersen futbolcu ve seyirci oyundan soğur. Herkes sana bakar. Ama oyunu devam ettirirsen hem futbolcu keyif alır hem seyirci. Sen de oyunda gözükmezsin. İnşallah böyle devam ederler.