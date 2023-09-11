Kadroyu kim kurdu!

ERMENİSTAN ile bir maç oynayacağız, kazanırsak şampiyonaya gideceğiz hem de Almanya'ya. Eğer kazanırsak şansımız yüzde 80 civarında.

Kazanamazsak düşecek. Şu anda bence yüzde 20'lere falan düştü. Çünkü Hırvatlarla falan daha oynamadık.

Şimdi herkes teknikten taktikten bahsediyor. Olabilir, doğrudur. Yalnız beyler balık baştan kokar! Neden?

Futbol Federasyonu Başkanı Hürriyet'e konuşmuş, kendisi ve yönetimi çok masum, herkes hatalı ve suçlu. Maşallah beyefendi!

Şimdi ben kendisine soruyorum; öyle bir maç oynanacak ki belki de final. Böyle bir maçı Eskişehir stadının o zemininde oynatmak kimin aklı? Şimdi burada biraz duralım... Eskişehir takımını ve seyircisini çok severim. Dünyada en çok gürültü yapan, en tempolu seyirci onlardır. Meşhur amigoları Orhan sayesinde, bir de futbol şehridir. Ona bir şey demiyorum. Stadın kendisi de güzeldir, ona da bir şey demiyorum.

Ama zemin berbat. Bak Federasyon Başkanı, bu işi tam bilmeyebilirsin. İyi takım, iyi zeminde oynar. Bizim takım, Ermenistan takımına göre daha kaliteli.

Ermenistan takımı ne yapacak? Mücadele edecek, bizi bozacak. Peki Ermenistan takımı bizi nasıl bozar? 1-Koşar, 2-Saha zemininden takımı bozar. Çünkü bu tarz saha zeminleri gol yapacak, iyi oynayacak takım için iyi değildir. Bozacak takımlar için iyidir. Takım kaptanın bile haklı olarak zeminden bahsetti.

Peki sana bu aklı kim verdi?

A-Yönetim kurulu?

B-Sen?

C-Futbol Şube Sorumlusu Hamit Altıntop D-Stefan Kuntz E-Siyasi F-Hiçbiri Bana bunun cevabını verebilir misin?

Çok büyük bir fırsat kaçırdık ve bunun baş sorumlusu sen ve yönetim kurulu.

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Şimdi gelelim teknik konulara… 1-Milli Takım'a çağrılan futbolcuları Hamit Altıntop mu seçiyor, Kuntz mu seçiyor?Yoksa beraber mi seçiyorlar? 2-Sahaya çıkacak takımı belirlerken beraber mi mesai yapıyorlar? 3-Milli Takım kadrosunu seçerken ve sahaya çıkarırken adaletli mi davranıyorlar yoksa herkesi aptal yerine mi koyuyorlar? Gördüğüm kadarıyla Milli Takım'ın kadro seçimi de adaletsiz, sahaya çıkan takım da. Peki bunlara etki eden kimler? Kuntz bunları tek başına mı yapıyor, Hamit Altıntop ile mi yapıyor veya menajerler falan akıl hocaları mı? Bakın altını çiziyorum, 'mesela' diyorum.Ayağımıza gelen altın yumurtayı TFF Başkanı, yönetim kurulu, Hamit Altıntop ve Kunz hep birlikte ezdiler ve bıraktılar.Şimdi kuluçkaya yatacağız, bakalım civciv çıkacak mı? Zor görünüyor ama ümidi kesmemek lazım. Bazı beyanatları verirken aynaya bakacaksın Başkan. Ben senin yerinde olsam verdiğim fotoğrafta topa ayağımın burnuyla şut vurmazdım.Çünkü futbolda böyle bir görüntü yok.Ama maalesef Türkiye bu işler böyle, sen de haklısın!

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TRT muhabiri bir gün evvel yayın yapıyor stadyumdan ve "Stat hazırlanıyor.Hummalı bir çalıma var" diyor. Allah Allah! stadın zemininde hummalı bir çalışma neden olsun? Sulanır biter. Ama sen doğru olmayan zemine makyaj yapmaya kalkarsan makyaj yapmış, süslenmiş bir kadının denize girmemiş halini bana gösterirsin. Peki o kadın denize girerse ne olur? Bütün makyaj ve süsler düşer. Yani şapka düşer, kel görünür. Aynen böyle oldu ve bizim futbolcular çıldırdılar. Zaten takım kaptanı da en ağır şekilde hepinizi eleştirdi hem TFF olarak sizi hem teknik kadroyu. Helal olsun ona, ne de olsa Avrupa'da yetişti, sağı sola oynamıyor.

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Anlamadığım bir nokta daha, Milli Takımımız oynuyor, sonunda Almanya'ya gideceğiz. Televizyona geldim, yani A Spor'a ve Ender Müdür'e sordum;"Görüntü var mı?" diye. "Yok" dedi.Nedenini merak ettim. Sonra hayretler içinde kaldım. Dedi ki "TRT parayla veriyor." Ey TRT Genel Müdürü, ey daha yukarıdakiler, Türkiye'nin milli değerlerine para mı biçiyorsunuz? Ben olsam o parayı isterken utanırdım. Bir de şu var; bizim müthiş Milli Takımımız Eskişehir'e özel uçakla gitti. Gitsin, doğrudur.Peki bizim Avrupa şampiyonu olan kadınlarımız, bizim göz nurlarımız, bizim çok şeylerimiz niye tarifeli uçakla geldi de özel uçak gönderemedik? Çok mu pahalı olurdu acaba? Avrupa şampiyonu olan bir takımın kazandığı kupa parayla ölçülemez. Ama bizim TRT, benim milli maçımı ATV ve A Spor'a parayla satmaya kalkıyor. Satın satın satın!