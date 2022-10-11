Kaçak dövüşüyorlar

Bu yazıyı yazmaya 88. dakikada başladım… Öyle bir yazı ki zorlana zorlana yazdık.

Çünkü maçta hiçbir şey yok.

Trabzonspor sahasında oynuyor, öyle ağır oynuyor ki Kasımpaşa kapanıyor yapılan ataklar sabun köpüğü gibi eriyor.

Kasımpaşa hücuma çabuk çıkmaya çalışıyor ama vakit geçtikçe yoruldular.

Abdullah Avcı ne kadar kozu varsa hepsini oynadı ama bence Hamsik'i çıkarmakla hata yaptı.

Çünkü bu maçtaki kilidi çözecek adam oydu.

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Sonlara doğru Trabzonspor baskı yapar gözüktü ama cepheden yapılan ortalar hiç tesirli olmadı.Bir iki kere aut çizgisine indiler, oradan top çevirdiler onlar tehlikeli oldu.Ama çok da değildi. Trabzonspor maalesef bu sezon iyi futbol oynamıyor. O gitti, bu gitti, yorgunluk diyorlar ama hepsi hikaye… Tempolu futbol oynamıyorlar, ağır kalınca da rakibin işine geliyor.Trabzonsporlu futbolcularda bu sezon şunu görüyorum; can-ı gönülden oynamıyorlar.Sahada kavga etmiyorlar. Bazı futbolcular kaçak dövüşüyorlar.Bunları da toparlayacak adam Abdullah Avcı…

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