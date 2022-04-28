Yaptığın artistlik Hamamcıoğlu!

Bak Eşref Hamamcıoğlu... Galatasaray Başkanı olmak istiyorsun. O beni ilgilendirmez. Olabilirsin. Ben bir iddiada bulundum. İnkar ediyorsun. O da olabilir. Ama benim iddiam doğru. Onu da iyi bil. Zaten biliyorsun. Şimdi gelelim ikinci kısma.

Bak Hamamcıoğlu... Galatasaray'a başkan olmak istiyorsun, "Havuz Medyası" diyorsun.

Bana "Havuz Medyası'nın adamı" diyorsun.

Artistlik yapıyorsun. Ben sizin gibilere aslında monşer derim.

Siz "Biz Avrupa'ya açılıyoruz" dersiniz ama kendi başkanınıza mezarlığın başında omuz atıp devirmek istersiniz. Senin ve senin gibilerin kapasitesi bu kadar. Siz Avrupa'ya falan açılamazsınız. Asya'ya bile açılamazsınız.

Belki Afrika sizi kabul eder.

Bak Hamamcıoğlu... Beni kullanarak Galatasaray kongresinden başkan çıkmak istiyorsun. Aslında hoşuma gitmedi değil.

Bana sallayarak başkan olacaksan vah o Galatasaray'ın haline.

Şu ana kadar başkan olursan neler yapabileceklerini açıkladın mı? Açıklamadın.

Çene suyu çorba yapıyorsun. Aslında Galatasaray başkanı olursan, sana bir şey söyleyeyim mi, 1 sene bile çok büyük rakam dayanman için. Çünkü bir projen yok.

Senin ne yapacağın belli değil.

Rakibin Metin Öztürk de diyor ki "Okan Buruk'u getireceğim" Teknik direktörlere güvenerek gelen başkanların halini biliyorsunuz.

Hepsi arabanın römorkundan geri düştüler.

Çünkü römorku yani traktörü kullanan seni beğenmezse aşağı atar.

Bakınız. Şu anda Galatasaray'a başkanlık yapacak isimler bunlar değil. Ben Galatasaraylı değilim. Karşıdan bakıyorum. Galatasaraylı iyi arkadaşlarım var. İki başkanın da ömrü fazla sürmez. Taraftar sahadaki takıma bakar. Bunlar Galatasaray'ın iç işleri. Son söylediklerim benim görüşüm. Tecrübelerime dayanarak bunları yazıyorum. Ama karşıdan baktığımda şunu görüyorum, hani o ölen son Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz var ya. O adamı öbür tarafa başarıyla gönderdiniz. Hamamcıaoğlu ve gibileri. Şimdi o adamın mezarda kemikleri sızlıyordur. Neden mi? Çünkü devlet ile iyi geçinerek Galatasaray'a kazandırdığı araziler bazı başkan adaylarının ağızlarını sulandırıyor!..

Hamamcıoğlu... Mezar başında Galatasaray başkanına omuz atan adamdan Galatasaray başkanı olmaz. Önce Galatasaray başkanına saygı duyacaksın, sonra da oraya gelmek için mücadele edeceksin. Bakalım ne kadar oy alacaksın hep beraber göreceğiz. Demin de dedim ya ben Galatasaraylı değilim. Karşıdan bakıyorum. Bu büyük avantaj. İçinde olsam bazı şeyleri göremem. Onun için de bu yazıyı yazıyorum. Alayınıza hayırlı işler.

İşte Erman Toroğlu'nun Hamamcıoğlu iddiası:

PARASINI DAVETLİLERE ÖDETTİ

Erman Toroğlu, A Spor kanalında Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu hakkında şu iddiayı ortaya atmıştı: "Seneye Galatasaray'dan hiçbir şey olmaz. Bugün bir duyum aldım. Eşref Hamamcıoğlu yemek daveti veriyor sonra yemeğe davet ettiklerine hesabı ödetiyor. Bu adam Galatasaray'a başkan olacak."