Felaket ve rezalet

Altay, matematik olarak düşmedi ama kimya olarak düştü. Peki Altay düştü de G.Saray'a ne diyelim? G.Saray biri iki maçı tesadüfen de olsa almasaydı bugün düşme hattında olacaktı. Çünkü oynadığı futbol düşme hattını hak ediyor. Alınan Romanler, diğer oyuncular, verilen paralar ve karşılarında Altay takımı. Maç boyu G.Saray'ın akını yok. Kerem'in attığı golde de kaleci hatası var. İkinci yarı G.Saray tel tel dökülüyor, Altay top yapıyor, akın yapmaya uğraşıyor, G.Saray'ı zorluyor kendi çapında. G.Saray bu Altay'a tepki gösteremiyor. İnanın maçı G.Saray aldı, eğer maçı seyretmediyseniz 'aferin G.Saray'a kazanmış' dersiniz ama ben maçı 90 dakika izledim G.Saray için şunu yazabilirim net olarak oynadığı futbol nereden bakarsanız hem felaket hem de rezalet. Sadece bir gol hepsi o kadar. Ve bu golü korumak için mücadele eden sarı kırmızılı takım. Bakıyorum yedeklerden Arda giriyor. HHH Gomis derseniz sağından soluna dönerken ilkbahardan sonbahara girip kışa geçiyorsunuz. Kardeşim artık düşme hattında değilsin Avrupa'da yoksun hiç olmazsa genç oynat. İnsanlar onları görsünler. Belki onlarla biraz daha taraftarını heyecanladırırsın. Hangi kafaylan G.Saray'ın şu anki hocası kafasıyla yapman bunu mümkün değil. G.Saray'ın işi seneye de zor göreceksiniz. Adaylardan biri divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu, hani o rahmetli başkan Mustafa Cengiz'e mezarlıkta omuz atan adam. Kendi ekibine yemek veriyor hesap ödemeye gelince diyor ki 'sen sen sen hesabı ödeyin' ve bu adam G.Saray'a başkan olmak istiyor. Vah G.Saray'ın haline vah. İzmir'e de yazık oldu. İki takımları vardı hiç olmazsa bir kalsa iyi olurdu. Maalesef ikisi de gitti. Taraftarları da vardı. Aşağıdan gelmesi muhtemel takımlara bakıyorum A.Gücü seyircili ama diğerlerinin taraftarı yok. Eğer böyle bir iki sene daha giderse Anadolu ligi İstanbul ligi olacak Süper Lig'in adı. O zaman da Süper Lig'in kaletesi kalmayacak, zaten yok ya...