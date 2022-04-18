Lale devri bitti

Maç bitiyor. 6-7 Beşiktaşlı oyuncu hakemin etrafında itiraz ediyor.

Sebebi ne diye sordum.

İlave süreye itirazmış.

Yahu kardeşim oynadığınız sürede ne yaptınız?

Her işimiz artistlik. Felaket pozisyonlar buldunuz da hakem mi vermedi?

İki takım arasında kalite farkı fazla.

Beşiktaş'ın kumaşı daha iyi fakat Giresun canla başla mücadele etti.

Bulunduğu yerde değil 1 puana yarım puana bile ihtiyaç var.

Aynı mücadeleyi Beşiktaş göstermedi. Aslında Giresun, savunmanın hatasıyla da 2-3 iyi pozisyon yakaladı.

Beşiktaş'ta Batshuayi'nin vurduğu bir top var.

O da kalecinin üzerine gitti o kadar. Maçın hakkı ne derseniz, beraberlik doğru netice.

Siyah-beyazlılar, yeni teknik adamla yeni bir oyun sitemi deniyor.

Kolay değil, yeni teknik adam kucağında bulduğu oyuncularla bunu deniyor.

Şu anda kendisi için bir şey diyemeyiz.

Yeni sezon başlar sonra konuşuruz.Giresunspor çok fazla para harcamadan kurulan bir takım.

Bence doğru da yaptılar.

Başkanla teknik adam uyumlu çalıştı. Bu sene ligde kalırlarsa ki öyle gözüküyor.

Seneye birkaç takviye ile daha iyi noktalara gelebilirler.

Çok açılmadıkları halde bile yine de mali sorun var.

Diyeceksiniz ki hangi takımda mali sorun yok?

Yıllarca Türk futbolu lale devri yaşadı şimdi çökme devrine girdi.

Şu ana kadar 20 takımdan sadece 7'si hoca değiştirmemiş.

Teknik adamlar, MHK'lar, hakemler değişiyor.

Değişiyor da değişiyor… Futbolumuz da değişiyor.

Her gün daha da dibe vuruyoruz, Kuyunun dibine gittik. Bir müddet sonra düdük çalsak yukarıda kimse duymayacak.

Boğuluyoruz desek kimse ip atamayacak o kadar dibe indik.

Yeni yasa çıkacak diyoruz. Tamam çıkaralım da önce olan yasaları uygulayalım.

Bunları uygulamadan yasa değiştiriyoruz. Hiçbir hat olmuyor.

Onun için de Beşiktaşlı oyuncular 3 dakika uzatma az diyor.

Arkadaş 13 dakika uzasa ne olacak?